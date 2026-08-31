Tamaraceite lleva cinco años a la espera del nuevo centro de salud

Tamaraceite lleva cinco años esperando por la construcción del nuevo centro de salud. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cedió al Servicio Canario de Salud (SCS) un terreno en el barrio periférico en marzo de 2021. Desde entonces la parcela ha seguido a la espera del Gobierno de Canarias. Las instalaciones darán servicio al distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, que es el que más ha crecido de población en la capital en las dos últimas décadas y todo apunta a que seguirá sumando nuevos vecinos y vecinas.

El solar cedido por el Ayuntamiento capitalino al Gobierno autonómico está situado en la calle Antonio Martín Ramos Rapsoda, en la zona de expansión de Tamaraceite en los años de la burbuja inmobiliaria y muy cerca de La Galera. Se trata de un terreno sin edificar de 3.367 metros cuadrados clasificados como de uso sanitario en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012. La parcela contigua tiene uso sociosanitario y ha sido cedida al Cabildo para habilitar un centro para personas con discapacidad intelectual.

Atención primaria y especialidades

El exconcejal de Urbanismo, Javier Doreste, y el director del SCS, Conrado Domínguez, acordaron en marzo de 2021 la cesión de suelo municipal para poder dar un mejor servicio a los vecinos del distrito dado el crecimiento poblacional que está viviendo. La idea es que este nuevo ambulatorio sirva para descongestionar el ya existente en la calle San Borondón -Tamaraceite- con consultas de atención primaria. Además, contará con especialidades, aunque no se han especificado cuáles.

El actual ambulatorio es referente de tres pequeños consultorios: Tenoya, San Lorenzo y Costa Ayala

La Consejería de Sanidad, que dirige Esther Monzón, no ha dado una respuesta a este periódico tras ser preguntada en diversas ocasiones sobre estas instalaciones. Lo cierto es que la construcción de un nuevo ambulatorio en esta zona de la capital es una vieja petición del propio Gobierno de Canarias. Ya en 2010 la entonces titular del área, Mercedes Roldós, solicitó al Consistorio la cesión de suelo para crear un centro de salud en La Galera y otro en Almatriche.

El actual centro de salud de Tamaraceite fue construido en 1994 y ocupada una parcela de 1.586 metros cuadrados. Se trata de un edificio de tres plantas que es referencia de su zona básica de salud -de la que dependen los consultorios de San Lorenzo, Tenoya y Costa Ayala- y cuenta con servicio de urgencias. Las instalaciones llevan más de una década sobrepasadas, según han denunciado los vecinos en más de una ocasión. Y es que el distrito contaba en 2011 con 44.896 habitantes y en 2023 alcanzaba ya los 55.295 habitantes.

Nuevo centro de salud de Alcaravaneras

Esta no es la única infraestructura sanitaria que la Consejería tiene pendiente construir en Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo cedió al SCS parte del antiguo Estadio Insular en 2023 con el propósito de dotar a Alcaravaneras de un nuevo ambulatorio. En este caso, el Gobierno canario está pendiente del Ayuntamiento capitalino, puesto que es necesario hacer un cambio menor del PGO para modificar el uso de la parcela a sanitario.

Fachada de la grada Naciente del antiguo Estadio Insular, donde irá el nuevo centro de salud. / Juan Castro

Fuentes municipales explican que Urbanismo está trabajando en esta modificación del PGO y que la previsión será llevarla a pleno para su aprobación "antes de final de año". Una vez se haya efectuado este cambio en el planeamiento, la Consejería de Sanidad podrá encargar la redacción del proyecto técnico. La idea será crear un centro de salud de atención primaria que descongestione el ya existente en Mesa y López y una unidad de salud mental infantojuvenil.

El proyecto permitirá renovar un inmueble de 2.316 metros cuadrados que lleva abandonado desde hace más de dos décadas. El inmueble, con acceso directo a la calle Pío XII, albergó en su día locales comerciales en la planta baja y oficinas en las superiores. La obra deberá respetar la fachada al gozar de protección arquitectónica hasta la primera crujía. El acuerdo alcanzado en 2023 entre el Cabildo y el SCS establece que este último tiene cinco años para ejecutar el proyecto, por lo que quedan menos de dos años de plazo.

Por otro lado, Sanidad está negociando con la ciudad la cesión de suelo para un nuevo centro de salud en el barrio de Las Torres al tratarse de otra zona de gran expansión. Además, la Consejería está ampliando el ambulatorio de Guanarteme, para sumar así hasta 53 consultas, y tiene previsto hacer mejoras en el de Schamann.