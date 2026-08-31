La ULPGC acoge, por primera vez en España, el congreso internacional más importante de las energías sostenibles

La ULPGC coorganiza, a través del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos Renovables (GRRES), la 21ª Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible de Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES, por sus siglas en inglés), una cita científica de referencia que por primera vez se celebra en España, y en cuya organización participan también la Universidad de Zagreb (Croacia) y el Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal).

El Congreso se celebra del 31 de agosto al 3 de septiembre, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades (Campus del Obelisco). El SDEWES es un evento científico anual impulsado por el Centro SDEWES, con sede en Zagreb, en colaboración con universidades de referencia de todo el mundo.

Este encuentro reúne a más de 550 investigadoras e investigadores de todo el mundo, de los cuales alrededor de 500 acuden de forma presencial, para discutir los retos más urgentes de la transición energética global, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y la divulgación de métodos, políticas y tecnologías orientadas a la transición hacia sistemas energéticos, hídricos y ambientales más sostenibles. Entre los temas que se prevé abordar figuran la planificación de sistemas energéticos inteligentes y la incorporación de renovables hasta la desalinización, la movilidad sostenible, el nexo agua-energía-alimentación, la economía circular, la resiliencia de sistemas insulares y el cambio climático

Investigadores de referencia mundial

Entre los ponentes más relevantes figuran la editora en jefe de Energy Conversion and Management (Elsevier), una de las revistas científicas de mayor impacto en el sector energético mundial, y Catedrática de la Villanova University de Pennsylvania, Sylvie Lorente, la Catedrática de la Universidad de Huelva, Francisca Segura Manzano, o el Catedrático en Tecnologías de Sistemas Energéticos de la Universidad de Paderborn (Alemania), Henning Meschede.

El Comité organizador local está dirigido por el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y director del GRRES, Pedro Jesús Cabrera Santana, con una amplia trayectoria investigadora en planificación de sistemas energéticos insulares.

El Grupo para la Investigación en Sistemas Energéticos Renovables (GRRES), compuesto por 10 investigadores más un grupo de doctorandos y personal en formación, es un equipo multidisciplinar de la ULPGC orientado al desarrollo de soluciones científicas y tecnológicas para la transición hacia sistemas energéticos renovables, inteligentes, eficientes y resilientes.

La celebración del SDEWES en Gran Canaria coloca a las islas en una posición central en la investigación sobre energías sostenibles y avala el trabajo que desde la ULPGC se ha venido haciendo para dar respuesta a uno de los retos más importantes de las sociedades contemporáneas, como es contar con energías limpias y sostenibles con las que hacer frente al cambio climático.