Vivienda, limpieza y la Capitalidad Europea: los retos Carolina Darias en la recta final de su mandato en Las Palmas de Gran Canaria

El curso político arranca este septiembre con la vista puesta en lo que será la recta final del actual mandato en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A Carolina Darias apenas le quedan nueve meses de gobierno antes de la prueba de fuego, que serán las elecciones de mayo de 2027. Por delante tiene el reto de enmendar algunos de los principales problemas que achacan a la ciudad, así como las promesas que puso sobre la mesa cuando asumió el cargo en junio de hace tres años. Construir viviendas públicas, mejorar la limpieza y los servicios, así como lograr la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, entre los principales retos de los próximos meses.

El funcionamiento de los servicios públicos lleva en el ojo del huracán durante todo el mandato. Darias asumió con los contratos de limpieza, el de alumbrado, mantenimiento de playas y el de vías y obras vencidos desde hacía varios años, algunos de estos desde 2018. Además, el de Parques y Jardines caducaba ese mismo año. Tres años después, el Ayuntamiento tan solo ha regularizado el que depende del área de Ciudad Mar, el cual entró en vigor el pasado mes de julio.

Recogida de residuos sólidos

El contrato de recogida de residuos sólidos salió a licitación en marzo con un presupuesto de 156,9 millones de euros y una duración de ocho años. El proceso sigue adelante con tres empresas candidatas para asumirlo tras excluir la propuesta de Acciona y Bitumex -empresa ligada a Lopesan-, quienes han interpuesto un recurso contra esta decisión y han solicitado parar el concurso. Además de cerrar este proceso, el Ayuntamiento deberá sacar adelante el de Limpieza Viaria por otros 292 millones de euros.

Gente tirando basura en los contenedores. / Andrés Cruz

El contrato de Parques y Jardines, el cual salió a licitación en julio por 96,6 millones de euros, está en estos momentos suspendido tras detectar errores en los pliegos. El contrato de Vías y Obras, el cual lleva vencido desde 2018, sigue adelante y ya tiene nueve propuestas sobre la mesa. Fue publicado también el mes pasado por 42,8 millones de euros y una duración de cuatro años. El reto del equipo de Darias será poder sacar adelante la renovación de todos estos servicios antes de terminar el mandato.

La vivienda como reto

La vivienda fue el gran reto que se marcó Carolina Darias para su mandato. Llegó a la alcaldía prometiendo 1.000 viviendas de promoción pública. Tres años después no ha terminado ni una sola promoción, aunque sí se han puesto en marcha diversos proyectos. En este tiempo, las dos únicas que hay finalizadas forman parte de las reposiciones de Las Rehoyas y del antiguo patronato de Tamaraceite -148 y 76 viviendas, respectivamente-. Ninguna de estas se ha entregado pese a que las obras llevan terminadas casi dos años.

Actualmente, se están edificando en la ciudad una promoción de 27 viviendas en León y Castillo -paralizadas-, una segunda promoción de 74 en Tamaraceite Sur que acaban de ser readjudicadas tras estar paralizadas, una tercera de 36 en la misma zona y que ha estado en una situación similar, una cuarta de 131 también en Tamaraceite Sur, una quinta de 25 que el Gobierno canario construye directamente en la calle Reyes Católicos y una sexta que el Cabildo está levantando en El Secadero con 66 viviendas.

Obra de viviendas públicas paralizadas, en León y Castillo 95. / Andrés Cruz / LPR

Además de reactivar o terminar las promociones que dependen directamente del Ayuntamiento -dos de las citadas anteriormente son de otras administraciones-, el equipo de Darias tiene pendiente iniciar una promoción de 115 viviendas en la calle Concejal García Feo. El proyecto lo hará el Consistorio con fondos propios al carecer de financiación autonómica pese a formar parte del Plan Canario de Vivienda 2020-2025. Está en el plan de contratación anual con un presupuesto de 19,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

Materia de Urbanismo

En materia de Urbanismo, la Metroguagua sigue lejos de materializarse. Los tramos que quedan pendientes están totalmente paralizados. Para el nuevo curso político, el Ayuntamiento capitalino debería volver sacar a licitación antes de final de año la construcción de la estación de Hoya de la Plata. La anterior contrata abandonó la obra en enero de 2023 con apenas un 5% de los trabajos certificados. La inversión ahora asciende a los 23,8 millones de euros.

Además, el Consistorio deberá desatascar el paso subterráneo de Santa Catalina. En esta misma zona, en los próximos meses debería estar reabierto el acceso de Nicolás Estévanez a la Avenida Marítima. También deberá terminarse el desdoblamiento que permitirá crear las aceras de la carretera de Almatriche, así como arrancar con la segunda fase de reurbanización de Los Tarahales y la rehabilitación del parque de bomberos de Miller. Los otros proyectos pendientes son el albergue de animales y el traslado de las naves de ayuda humanitaria.

Capital Europea de la Cultura

Por otro lado, el equipo de Darias aspira a convertir a Las Palmas de Gran Canaria en Capital Europea de la Cultura. El comité escogido por el Ministerio tomará la decisión el próximo mes de diciembre. Entre medias, la ciudad tiene pendiente de presentar algunos proyectos estrella de la candidatura, caso de la rehabilitación del edificio Fyffes y del Cine Guanarteme, además de otras actuaciones vinculadas con el proceso.

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El otro proyecto estrella que la alcaldesa que ha impulsado desde su llegada a Santa Ana ha sido la conversión de la autovía del Guiniguada en un bulevar. El proyecto AWA se encuentra en estos momentos en su redacción definitiva por parte del equipo técnico ganador y deberá presentarse en los próximos meses. Esta actuación ha causado controversia y, en principio, cuenta con un apoyo limitado entre la oposición.