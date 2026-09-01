25 entidades respaldan una feria que situará al Puerto de Las Palmas en el mapa mundial del crucero

La Autoridad Portuaria de Las Palmas asevera que 25 instituciones públicas y empresas locales respaldan la celebración de la Seatrade Cruise Med 2026 en el Puerto de Las Palmas, un encuentro que convertirá durante dos jornadas a Gran Canaria en punto de reunión para representantes de puertos, operadores y compañías especializadas en la industria del crucero.

La feria, que se desarrollará en la terminal de cruceros del Muelle Santa Catalina, contará con la participación de más de 2.000 profesionales de más de 90 países, además de unos 220 representantes de compañías navieras que abordarán las principales tendencias del sector. Durante el encuentro, además se podrán reforzar los contactos entre los distintos agentes vinculados al turismo de cruceros.

Un respaldo institucional para la cita internacional

La organización del evento cuenta con el apoyo de Puertos del Estado, el Gobierno de Canarias, a través de Proexca, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Global Ports Holding, mediante su filial Global Ports Canary Islands.

A estas entidades se han incorporado otras administraciones y organismos canarios como la Consejería de Turismo de Gran Canaria, dependiente del Cabildo grancanario; el Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo de Lanzarote; los ayuntamientos de Arrecife y Puerto del Rosario, y la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno autonómico, a través de Volcanic Xperience.

Vídeo: Esther Medina

El apoyo público y privado se completa con la participación de empresas locales de distintos sectores. Entre las compañías patrocinadoras figuran Tirma, con su marca Café Isaza, Astican, Cervezas Pío Pío, Cansegur, Acuario Poema del Mar, Hospital San Roque, City Sightseeing, Boluda Corporación Marítima, Arehucas, Fedeport, Clúster Marítimo de Canarias, Elevaciones Archipiélago, Talleres Milán y Ahembo.

Una oportunidad para reforzar la posición del Puerto de Las Palmas

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha destacado el respaldo recibido por parte de instituciones y empresas para la celebración de un evento que situará al puerto como uno de los principales puntos de encuentro de la industria del crucero durante los días de la feria.

La cita permitirá a empresas locales mostrar sus productos y servicios ante operadores internacionales

Calzada señaló que la participación de empresas canarias permitirá mostrar sus productos y servicios ante representantes internacionales del sector. Además, destacó que la celebración de la Seatrade Cruise Med 2026 contribuirá a proyectar el Puerto de Las Palmas, sus instalaciones y sus servicios, así como el destino turístico asociado a las islas.

La presidenta de la Autoridad Portuaria subrayó también que el encuentro permitirá dar visibilidad a Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria y al conjunto del territorio canario ante las compañías navieras y operadores que participarán en la cita internacional.

La celebración de la feria llega en un momento en el que los puertos y destinos trabajan para consolidar su papel dentro de una industria que reúne a múltiples sectores vinculados al transporte marítimo, el turismo, los servicios portuarios y la actividad económica asociada al tránsito de pasajeros.