Los empresarios canarios respaldan la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031

La Confederación Canaria de Empresarios ha mostrado este martes su respaldo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031 mediante la firma del Manifiesto de apoyo impulsado por el Ayuntamiento, sumándose así a un proyecto de ciudad que sitúa la cultura como motor de desarrollo, cohesión social y proyección internacional.

La firma del manifiesto se ha celebrado en la sede de la Confederación y ha contado con la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente de la entidad, Pedro Ortega, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Ponto.

La alcaldesa Carolina Darias y miembros de la Confederación Canaria de Empresarios. / LP/DLP

Darias ha agradecido el respaldo de la organización empresarial y ha destacado que “contar con el apoyo del tejido empresarial canario refuerza una candidatura que entiende la cultura como un elemento estratégico para el desarrollo de la ciudad y para la generación de oportunidades”. Asimismo, la alcaldesa ha señalado que quieren "construir una candidatura compartida, capaz de implicar al conjunto de la sociedad y de proyectar Las Palmas de Gran Canaria hacia Europa desde su identidad, su diversidad y su extraordinaria riqueza cultural”.

Voluntad de colaboración

Por su parte, Pedro Ortega ha apuntado que la Confederación Canaria de Empresarios, como principal representante de las empresas de Canarias, ha querido adherirse y mostrar su apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031. Además, ha destacado “la voluntad de colaboración que las empresas ofrecen a este proyecto compartido entre lo público y lo privado”, bajo el convencimiento de que “este reconocimiento sería más que merecido para una ciudad europea como Las Palmas de Gran Canaria, que aúna la riqueza y el patrimonio cultural de tres continentes”. Ortega ha subrayado también que la designación tendría una importancia que trascendería a la capital grancanaria, “pues pondría en valor y daría un fuerte impulso a los valores culturales y sociales de los territorios insulares en el ámbito europeo”.

Con esta adhesión, el Ayuntamiento continúa ampliando la red de apoyos institucionales, sociales y económicos a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad superó la primera fase del proceso de selección y se encuentra entre las cuatro ciudades finalistas que optan a este reconocimiento europeo. La candidatura cuenta ya con las adhesiones formalizadas del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria y la organización BNI Las Palmas, entre otras entidades.