El K-Pop y el cosplay toman protagonismo en Gran Canaria Experience 2026

La cadena de supermercados canaria HiperDino será uno de los patrocinadores oficiales de la segunda edición de Gran Canaria Experience (GCX 26), un festival dedicado a las disciplinas artísticas del K-Pop y al universo del cosplay que se celebrará desde este miércoles 2 de septiembre hasta el domingo 6 en el Centro Comercial Alisios.

La compañía participará en una cita que el pasado año registró una alta participación y que vuelve a reunir propuestas relacionadas con nuevas expresiones culturales vinculadas principalmente al público joven. Durante el evento, HiperDino reconocerá con varios premios el trabajo desarrollado por los grupos artísticos participantes.

El principal espacio escénico del festival estará situado frente al establecimiento de HiperDino en el Centro Comercial Alisios. La zona contará con un patio de butacas con más de un centenar de localidades y acogerá durante los cinco días de programación diferentes actividades relacionadas con el K-Pop y el cosplay.

Jóvenes talentos

El director de IT de la cadena de supermercados en Canarias y Baleares, Eduardo Prieto, señaló que esta colaboración supone un apoyo a los jóvenes talentos vinculados al sector cultural de las islas.

El programa incluirá exhibiciones y competiciones de K-Pop, una disciplina basada en coreografías inspiradas en grupos y canciones del pop coreano, donde la coordinación y la puesta en escena tienen un papel destacado.

El cosplay será otra de las áreas principales del festival, con actividades centradas en la creación de personajes procedentes de los mundos del videojuego y el anime. Los participantes podrán mostrar sus trabajos de caracterización e interpretación en exhibiciones y concursos.

Público infantil y adulto

La organización ha planteado una programación dirigida a diferentes grupos de edad, con actividades tanto para público infantil como adulto. De esta forma, GCX 26 busca consolidarse como un punto de encuentro para seguidores de las culturas urbanas y nuevas formas de expresión artística.

La presencia de HiperDino reforzará una de las zonas con mayor concentración de público dentro del festival, que mantendrá una programación continua desde el inicio del evento hasta su clausura.

HiperDino inició su actividad en 1985 con capital canario y actualmente cuenta con más de 10.000 empleos directos. La empresa mantiene una red de más de 293 tiendas en Canarias y Baleares bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express.

La compañía dispone además de cuatro centros logísticos, una dark store y una red de establecimientos preparados para la gestión de pedidos online. A través de la Fundación DinoSol, desarrolla programas de apoyo a sus trabajadores y proyectos dirigidos a las comunidades en las que está presente.