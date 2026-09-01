Okupas en el Puerto de Las Palmas: una pareja de cormoranes se instala en los cajones de hormigón fondeados en Las Alcaravaneras

Los bloques gigantes de hormigón que el Puerto de Las Palmas ha fondeado en la playa de Las Alcaravaneras se han convertido en el hogar de dos ejemplares de cormoranes, unas aves migratorias que suelen pasar el invierno en Canarias.

Los cajones de hormigón construidos en el Muelle Reina Sofía para ampliar la línea de atraque del recinto del Puerto del Rosario son un lugar privilegiado para estas aves negras de gran tamaño que se alimentan de peces y han captado la atención de los usuarios de la playa capitalina.

Un nuevo refugio sobre bloques de 60 metros

Sobre los bloques de hormigón armado que en algunos casos alcanzan casi 60 metros de longitud y más de 20 metros de ancho se pueden ver estos días dos ejemplares de estas aves acuáticas que pueden medir entre 80 y 100 centímetros de altura, y hasta 160 centímetros de envergadura.

Para alimentarse, estos animales bucean a grandes profundidades en busca de peces de medio tamaño que una vez capturados sacan a la superficie.

Uno de los ejemplares de cormorán localizados en los cajones fondeados en Las Alcaravaneras / José Pérez Curbelo

Aunque se trata de aves gregarias que suelen vivir en colonias, por ahora solo se han visto dos en Las Alcaravaneras. Sin embargo, la época del año que pasan en las islas -entre septiembre y abril- está comenzando, por lo que no puede descartarse que el número de estos animales en esta zona de la ciudad aumente.

Pese a su gran tamaño, estas aves acuáticas no suponen un riesgo para la ciudadanía ni los usuarios de la playa, puesto que son tan asustadizas que evitan el contacto humano y no atacan salvo en situaciones extremas en las que se ven acorraladas o en peligro.

Un destino provisional antes de viajar a Fuerteventura

Los cajones de hormigón permanecerán en esta zona de las aguas portuarias y junto a la Reina Sofía hasta que se den las condiciones adecuadas para su remolque hasta Fuerteventura, que debe incluir una previsión de varios días seguidos con calma tanto atmosférica como en el mar.

Así son los gigantes de hormigón del Puerto de Las Palmas

Los cajones son enormes estructuras huecas de hormigón armado que se fabrican en tierra o sobre plataformas flotantes y que están diseñadas para convertirse en piezas fundamentales de las nuevas infraestructuras portuarias. Durante su construcción y traslado funcionan como grandes bloques flotantes, gracias a los compartimentos interiores estancos que les permiten mantenerse a flote. Una vez colocados en su ubicación definitiva, esos espacios se llenan de agua de forma controlada para que el cajón pierda flotabilidad y quede asentado sobre el fondo marino como parte del dique.

A simple vista parecen grandes moles macizas de cemento, pero en realidad su interior está formado por una estructura de celdas y cámaras verticales que reducen el peso total y aportan estabilidad. Estas cavidades, algunas de varios metros de profundidad, son precisamente las que obligan a extremar las medidas de seguridad mientras permanecen almacenados en Las Alcaravaneras, ya que una caída en su interior puede resultar peligrosa y el rescate sería complejo por la altura de sus paredes.