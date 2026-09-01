Las Palmas de Gran Canaria invierte 12 millones de euros en la mejora de sus 62 colegios

El próximo miércoles 9 de septiembre los alumnos de primaria volverán a sentarse en sus pupitres (con más o menos ganas) para empezar la vuelta al cole. De cara a este día, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento para acondicionar los 62 colegios de la capital con una inversión que asciende a los 12 millones de euros. Las condiciones de las infraestructuras influyen, en gran medida, en el rendimiento tanto del alumnado como del profesorado. Por ello, una vez que los colegios cierran sus puertas a su desempeño lectivo, es el momento de ejecutar las obras de mantenimiento para mantener un buen nivel de confort y seguridad durante todo el año.

Las altas temperaturas de los últimos años son una de las principales preocupaciones a la hora de poner a punto los inmuebles. El cambio climático ha convertido a muchos centros en zonas climáticas hostiles, ya que se construyeron sin sombra y con materiales poco aislantes del calor. Con el objetivo de mejorar el bienestar de los alumnos en los días de más calor, han construido zonas de sombra en el colegio de Siete Palmas, y la concejala de Educación, Nina Santana, destaca que seguirán aumentando estas dotaciones. Asimismo, de cara a la temporada de lluvias también se mejoraron los pluviales para evitar obstrucciones en caso de temporales. "Lo que hacemos desde el Ayuntamiento es intentar que todos los colegios tengan calidad, tengan seguridad para el alumnado y tengan un espacio agradable donde puedan estar", afirmó la edil.

De izquierda a derecha la concejala, Nina Santana; la alcaldesa, Carolina Darias; la directora, Isabel Ramírez y la jeda de estudios, Noelia Reyes. / LP/DLP

En este centro escolar también se intervino en la cancha deportiva, que fue aplanada para eliminar las grietas y desperfectos del piche, además de pintada para dar un acabado liso y más seguro para los más pequeños. Asimismo, las luminarias en mal estado fueron sustituidas y se llevó a cabo la reparación de uno de los muros. En el resto de colegios se llevaron a cabo trabajos como la conservación y reposición de carpintería de madera y metálica, trabajos de pintura y albañilería, reparación de cubiertas, impermeabilizaciones, fontanería e instalaciones eléctricas, así como actuaciones en sistemas contra incendios, placas solares y elementos de mobiliario como porteros automáticos y alarmas.

Más inversión

Este año, Las Palmas de Gran Canaria ha invertido 12 millones de euros en las mejoras de los colegios de la capital. De esta cantidad, casi 10,5 millones de euros corresponden a los servicios de limpieza y mantenimiento de los colegios, las sedes de la Universidad Popular y las Escuelas Municipales de Educación Musical. Y los 1,6 millones de euros restantes se destinan al servicio de vigilancia. El contrato ha supuesto durante este mandato un incremento del 75% respecto al anterior.

Aunque las tareas de mantenimiento se llevan a cabo durante todo el año, es durante los meses estivales cuando incrementan su intensidad. "Aprovechamos el verano que ellos [los docentes y alumnado] están en ese merecido descanso, para poner a punto aquellas obras que tienen una mayor envergadura", expresó la alcaldesa, Carolina Darias, durante una visita a las obras de mejora realizadas en el CEIP Siete Palmas.