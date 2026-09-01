El Puerto, en manos de empresas foráneas

El empresario grancanario es cada vez más minoritario en la participación del negocio portuario porque se está produciendo en los últimos años un trasvase hacia entidades con sedes en la Península o en el extranjero que son los que llevan la voz cantante, quedando aquí meras sucursales con personal gerente que no tiene capacidad de decisión sin antes consultar con sus superiores situados en Valencia, Tarragona, Bilbao, Alicante o en plazas más lejanas como pueden ser Ginebra, París, Pireos, Rotterdam y, quizás muy pronto, hasta Rabat.

Como vemos, la internacionalidad del Puerto de La Luz, dejando a un lado la presencia inicial de los ingleses o alemanes al comenzar el recinto a finales del siglo XIX, es más patente que nunca si hacemos un balance de en manos de quién están las principales empresas que operan en la mayor parte en nuestro enclave con actividades estibadoras, reparaciones navales o consignatarias, pasando por compañías armadoras, suministros de combustibles y otros servicios como los remolcadores y transportes y un largo etcétera.

En pocas palabras, echamos de menos empresarios canarios luchadores y esforzados, batiéndose el cobre por el Puerto de Refugio, captando clientes y entrando en el negocio marítimo con valentía evitando que los beneficios vayan para el exterior como está ocurriendo en la actualidad con esta presencia masiva de tantas empresas foráneas que sí han sabido sacar la tajada de nuestro recinto, quedando nosotros como simples espectadores.

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Y si hay algún empresario canario valiente y atrevido para el negocio portuario ahí están los vigilantes para aplacarlo y poner un muro para que no prospere su iniciativa. En definitiva, la gran industria que desarrolló a Gran Canaria se ha puesto a beneficio del exterior porque no hemos sabido aprovecharla. Alguien tendrá la culpa.