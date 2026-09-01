El reboso en Arinaga, El Burrero y Maspalomas limita el baño en las playas

La estampa que estos días se han visto en algunas de las playas del sur de Gran Canaria como Maspalomas o Arinaga forman parte de un fenómeno ya habitual en la costa al llegar septiembre: las populares mareas del Pino. El geógrafo e investigador de la ULPGC, Leví García, explica que lo que se está viendo estos días "es una transición entre los índices de pleamar, que son muy altos, y los de bajamar, que son muy bajos". Un efecto que se ha hecho notar en todas las playas de la Isla.

Reboso de la Charca de Maspalomas, este lunes. / La Provincia

"La marea es la misma, pero la intensidad y el oleaje no llega de forma igual en todas", añade. La dirección del viento ha sido un factor clave, de ahí que esos arenales hayan quedado más expuestos. En cambio, en Las Canteras, solo el sector de La Cícer es el que se ha visto más afectado, a diferencia de Playa Chica y Las Puntillas "que están totalmente resguardadas del embate del oleaje por La Isleta".

El especialista prevé que la duración de estas mareas se alarguen, como mucho, hasta la próxima semana. Desde la Concejalía de Agüimes informaban este martes que la Playa de Arinaga se encontraba "un poco peor que el día anterior debido a las fuertes mareas" y que mantendrán los retenes de limpieza para quitar los callaos arrastrados por las olas. La bandera roja seguía ondeando advirtiendo de la prohibición del baño a los usuarios.

Calle cerrada a la circulación en el barrio de Arinaga, en Agüimes, por la presencia de callaos en la vía arrastrados por el oleaje. / La Provincia

En El Burrero, en Ingenio, era la bandera amarilla la que advertía del estado del mar. El oleaje en este litoral llevó el agua hasta el paseo, aunque sin arrastrar los callaos como en Arinaga. Estas dos playas se sumaban a la estampa que dejaba esta semana la Charca de Maspalomas, rebosante por la entrada de agua del mar debido al fuerte oleaje de las mareas del Pino.

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Estado del paseo de la playa de El Burrero, en Ingenio, este martes tras el impacto del fuerte oleaje. / La Provincia

A la espera de las 'calmas' Aunque el especialista advirtió que las dos primeras semanas de septiembre son las más "turbulentas", como recoge el dicho, después de la tempestad viene la calma. "A mediados de septiembre y octubre, llegarán las calmas, los alisios dejarán de moverse como ahora, pero gracias a ellos la arena se va reponiendo. Si no fuera por eso la arena no entraría de nuevo a las playas".