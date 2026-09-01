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Medio ambiente

Siete colegios de Las Palmas de Gran Canaria se pasan a la energía limpia con paneles solares

La dotación permitirá a los centros ahorrar en la factura eléctrica y reducir emisiones

Paneles fotovoltaicos en el aparcamiento de las oficinas municipales de León y Castillo

Paneles fotovoltaicos en el aparcamiento de las oficinas municipales de León y Castillo / La Provincia

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Gretel Morales Lavandero

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

Los paneles solares llegan a siete colegios de Las Palmas de Gran Canaria para autoabastecerse con energía limpia. El Ayuntamiento capitalino ha sacado a concurso público la instalación de estas infraestructuras en los centros educativos de Adán del Castillo, Ciudad del Campo, Hoya Andrea, Escaleritas, La Paterna, Alfredo Kraus y Gran Canaria.

El nuevo sistema permitirá ahorrar en la factura de la luz, así como reducir las emisiones a la atmósfera. La energía sobrante se venderá, inyectará a la red eléctrica o servirá para abastecer a los edificios de propiedad municipal, según detallan los pliegos técnicos del proyecto. El Consistorio invertirá 1.908.777 euros en las nuevas dotaciones.

Estos centros educativos forman parte de un plan de transformación energética que abarca a 32 colegios públicos del municipio. En total, se instalarán 4.800 paneles en una actuación que ha supuesto una partida de 3,8 millones de euros de los fondos NextGenerationEU a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La previsión es que los 32 centros generen cada año más de tres millones de kilovatios, el equivalente al consumo anual de 860 viviendas. El Consistorio capitalino calcula que la actuación permitirá un ahorro económico de unos 283.388 euros al año y contribuirá a proteger el medioambiente con la reducción en la emisión de 2.390,3 toneladas de CO2 al año.

Inicios del proyecto

Fue en 2022 cuando el Ayuntamiento capitalino comenzó a dotar a los colegios de placas solares. A través de ese primer proyecto se beneficiaron ocho centros del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. De esta forma, en la actualidad ya cuentan con este servicio los CEIP Alcorac Henríquez, Cervantes, Doctor Juan Negrín, Islas Baleares, Néstor Álamo-Europa, Pintor Manolo Millares y Alisios, y la Escuela Municipal de Educación Infantil Princesa Tenesoya.

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Los paneles deberán estar preparados para soportar las condiciones meteorológicas del exterior, contar con un buen aislamiento entre sus componentes eléctricos y ofrecer una garantía mínima de 20 años. Asimismo, también deberán incluir sistemas de protección ante posibles fallos de la red eléctrica. Los paneles se colocarán de forma que se eviten pérdidas de producción por zonas de sombra y tendrán una orientación e inclinación adecuadas para lograr el máximo rendimiento.

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