El Puerto de Las Palmas abrirá este mes la primera fase de su nuevo espacio ciudadano que ya está al 90% de su ejecución

La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé concluir durante el mes de septiembre las obras de la primera fase del futuro Parque Urbano del Puerto de Las Palmas, una actuación que alcanza actualmente el 90% de ejecución y que permitirá abrir a la ciudadanía un nuevo espacio de 11.528 metros cuadrados dentro del entorno portuario.

El proyecto se desarrollará en varias fases hasta completar una superficie total prevista de 52.000 metros cuadrados, que transformará la entrada sur del Puerto de Las Palmas con la creación de un espacio destinado a usos urbanos, sociales y ambientales.

Una actuación dividida en varias fases

La primera fase actualmente en ejecución comenzó en enero de este año y ocupa una superficie de 11.528 metros cuadrados. Posteriormente, la Autoridad Portuaria prevé incorporar otros 28.500 metros cuadrados en actuaciones sucesivas hasta la rotonda de acceso al Acuario Poema del Mar.

La última fase añadirá otros 12.000 metros cuadrados hasta alcanzar la Plaza de Canarias, completando así un parque urbano de 52.000 metros cuadrados en la zona sur del recinto portuario.

Proyecto de la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas. / La Provincia

Zonas verdes, deporte y espacios de ocio

El primer ámbito del parque contará con una superficie de césped pisable, árboles, arbustos y plantas de flor, además de una zona de juegos infantiles y otra destinada a la práctica deportiva mediante elementos de calistenia.

La actuación incluye también espacios peatonales preparados para el uso de bicicletas, patinetes, patines en línea y monopatines, junto con una zona reservada para ocio y restauración. El proyecto incorpora además áreas de sombra y descanso para los usuarios.

Un nuevo espacio ciudadano en el entorno portuario

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que el objetivo de esta primera fase es poner a disposición de la ciudadanía un espacio abierto dentro del ámbito portuario, mientras continúan las siguientes actuaciones previstas para completar el parque.

Calzada indicó que el futuro espacio verde tendrá también una función vinculada al patrimonio portuario, con la intención de incorporar elementos relacionados con la actividad del puerto como parte de un museo al aire libre.

La creación del Parque Urbano del Puerto de Las Palmas forma parte de la estrategia de transformación de espacios portuarios impulsada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para compatibilizar la actividad económica del puerto con nuevos usos urbanos y ambientales.