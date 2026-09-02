La ampliación de Astican con la anexión de la terminal de Hamilton llega por segunda vez al Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas

La ampliación de las instalaciones de Astican, uno de los astilleros del Puerto de Las Palmas, con la anexión de la terminal de Hamilton & Cía., vuelve al seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria después de haberse quedado sobre la mesa el pasado mes de julio.

Este es uno de los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión extraordinaria que este órgano portuario celebrará este jueves, una sesión en la que se dará a conocer el resultado de las cuentas de 2025 y se dará el visto bueno al inicio de la licitación de una de las obras más importantes de las que están proyectadas en este momento para el Puerto de Las Palmas, la construcción de un muelle adosado al Reina Sofía, con un presupuesto de 45,3 millones de euros, así como la asistencia técnica para el control y apoyo a la dirección de esas obras.

En el caso de que el Consejo de Administración apruebe la solicitud de Astican, la concesión demanial de la terminal que tiene en concesión Hamilton se transferirá al astillero, que podrá sumar a sus instalaciones cerca de 8.100 metros cuadrados en el Muelle Reina Sofía. Se trata de un suelo portuario destinado a las reparaciones navales, mercancías no contenerizadas y graneles sólidos, con la excepción de los alimentos.

Un proyecto de 30 millones para aumentar la capacidad naval

Esta posible ampliación se suma a la ya programada por Astican con una inversión cercana a los 30 millones de euros, que está pendiente de los trámites burocráticos. Esta actuación permitirá al astillero ganar capacidad operativa con la incorporación de 31.257 metros cuadrados de superficie, hasta alcanzar casi 170.000 metros cuadrados en tierra y más de 41.000 sobre la lámina de agua, e incluye la creación de un nuevo muelle de 250 metros lineales en la zona noreste y la ampliación en 61 metros del actual, que llegará hasta los 496 metros, aumentando la línea de atraque disponible para atender a buques y plataformas internacionales.

Imagen aérea de las instalaciones de Astican en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

La actuación no se limitará a la obra marítima, sino que incluye una modernización integral de las instalaciones para convertir el astillero en un centro naval más eficiente y sostenible. El proyecto contempla la transformación de naves almacén en talleres industriales, la mejora de cubiertas y sistemas energéticos, la instalación de 1.938 paneles fotovoltaicos y nuevas infraestructuras eléctricas.

El Puerto de Las Palmas ganará 335 metros de muelle

Además, de aprobar las cuentas del pasado ejercicio económico, el Consejo de Administración tiene previsto acordar el inicio de la licitación de la construcción del muelle adosado al Reina Sofía, una obra que cuenta con un presupuesto de 45,3 millones de euros y que fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio.

La obra permitirá al Puerto de Las Palmas ganar 335 metros lineales adicionales de muelle con un calado de 20 metros y una explanada terrestre de 16.000 metros cuadrados para el movimiento y almacenamiento de mercancía general. El nuevo muelle se levantará como prolongación hacia el sur de la alineación actual del dique Reina Sofía.

Astican podría sumar 8.100 metros cuadrados en el Muelle Reina Sofía tras asumir la concesión de Hamilton

La obra figura en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y contará con financiación parcial procedente de fondos europeos.

Otros asuntos del Consejo de Administración

Además, la sesión extraordinaria del Consejo de Administración incluye otros expedientes relacionados con concesiones portuarias, como la solicitud de DNV Maritime and Energy para ocupar oficinas en la Zona Franca o la ampliación del plazo de las obras del proyecto Crew Center Las Palmas.

El nuevo muelle adosado al Reina Sofía añadirá 335 metros lineales de atraque al Puerto de Las Palmas

En materia de contratación, el órgano analizará también varias prórrogas y ampliaciones de plazo de contratos vinculados al funcionamiento de los puertos, entre ellos los servicios de control de accesos del Puerto de Las Palmas, los sistemas de acceso del Puerto de Arrecife y las obras de refuerzo de la línea de media tensión del Muelle Grande. Finalmente, se abordará la resolución de un incidente de recusación dentro de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.