Cortes de tráfico y 26 trabajadores de limpieza: así es el operativo de Las Palmas de Gran Canaria para las Fiestas del Pino

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, mantuvieron este miércoles un encuentro para ultimar los detalles de los dispositivos especiales de seguridad y limpieza que desarrollará el Ayuntamiento capitalino con motivo de las Fiestas del Pino.

En el encuentro, en el que también ha estado presente el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Teror, Sergio Nuez, ambos representantes institucionales han abordado los diferentes actos programados con motivo de las fiestas, entre ellos la tradicional Romería-Ofrenda, que se celebrará el próximo lunes, 7 de septiembre. Durante la reunión, el alcalde de Teror y el primer teniente de alcalde hicieron entrega a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria de la invitación oficial a las Fiestas del Pino.

Como novedad este año, Las Palmas de Gran Canaria participará en esta cita con una carreta inspirada en la simbólica puerta del Mercado de Vegueta. Bajo el título ‘Mercado de Vegueta, una puerta a los saberes y sabores’, la propuesta ha sido diseñada por el Instituto Canario de las Tradiciones y rendirá homenaje a la memoria, la identidad y al vínculo de la ciudad con la tierra y sus productos.

La estructura estará decorada con arreglos florales y cestas de frutas y verduras cedidas por Mercalaspalmas. La comitiva municipal, presidida por la alcaldesa Carolina Darias, contará además con la participación de Los Gofiones y del cuerpo de baile Flor Canaria del Atlántico, que acompañarán el recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

Dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento también tiene preparado un operativo especial de seguridad y limpieza para atender el paso de las personas que peregrinarán desde la capital hasta la Villa Mariana. Así, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria colaborará con la Guardia Civil en el dispositivo de tráfico previsto con motivo de las peregrinaciones. En este marco, la carretera GC-21, en el tramo comprendido entre Tamaraceite y Teror, permanecerá cerrada al tráfico de vehículos desde las 19:00 horas del lunes 7 de septiembre hasta las 02:00 horas de la madrugada del martes 8 de septiembre, entre los puntos kilométricos 1+160 y 13+000.

Previamente, la circulación por este mismo tramo estará habilitada en sentido único Tamaraceite-Teror desde las 07:00 hasta las 19:00 horas del 7 de septiembre. Una vez finalizado el periodo de cierre, la circulación volverá a discurrir en sentido único hacia Teror desde las 02:00 hasta las 15:00 horas del 8 de septiembre.

Asimismo, la Policía Local desarrollará un dispositivo de seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional, en el entorno de Cruz del Ovejero y Ciudad del Campo, así como en El Toscón Alto, El Toscón Bajo, La Galera y Las Mesas.

En el operativo también participará Protección Civil de Las Palmas de Gran Canaria, que durante el próximo lunes 7 de septiembre y la madrugada del 8 de septiembre mantendrá un retén de voluntarios en el entorno de la rotonda de Piletas para prestar apoyo ante cualquier incidencia que se pudiera producir con las personas que peregrinarán hasta la Villa Mariana.

Limpieza

El Servicio Municipal de Limpieza ha diseñado un operativo especial dividido en cuatro fases en el que participarán un total de 26 trabajadores y se movilizarán 14 vehículos a lo largo de las diferentes actuaciones previstas. El dispositivo comenzó este martes, 1 de septiembre, con la primera fase, consistente en la instalación de 60 contenedores de fracción resto en el Mirador de San Matías.

La segunda fase se desarrollará durante la madrugada del 8 de septiembre, a partir de las 02:30 horas, con un dispositivo de barrido y baldeo mecanizado que partirá desde el Mirador de San Matías. En esta actuación participarán diez trabajadores y seis vehículos, entre ellos camiones baldeadores.

El operativo contará con una tercera fase el próximo 14 de septiembre, también desde el Mirador de San Matías, con un nuevo servicio de barrido y baldeo mecanizado. Para ello se movilizarán diez trabajadores y trabajadoras y seis vehículos.

Finalmente, la cuarta fase consistirá en la retirada de los 60 contenedores instalados para atender las necesidades derivadas de las peregrinaciones. Esta actuación se llevará a cabo el 15 de septiembre.