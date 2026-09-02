El Gobierno de Canarias estudia si debe pagar la reforma del viaducto del Guiniguada como reclama el Cabildo de Gran Canaria

La reparación del viaducto del Guiniguada sigue trayendo cola pero no por las retenciones de tráfico generadas en la fase final de los trabajos, sino por qué administración debe asumir el costo total de la reforma que ascendió a más de 13 millones de euros: 11 millones en una primera etapa y 2,2 millones tras la impermeabilización y asfaltado previo a la apertura.

Una vez acabadas las obras el pasado mes de agosto, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, reiteró que debía ser el Gobierno de Canarias -titular de la vía y responsable de la infraestructura- quien asumiera el coste debido a que la intervención realizada tuvo que subsanar "dos errores graves de construcción", que tuvieron que ser arreglados de manera concatenada. "Uno fue la impermeabilización del tablero del puente y otro el hecho de que las vainas de los sensores no estaban bien culminadas, la combinación de ambos errores provocó una situación crítica", subrayó.

De ahí que el Cabildo considerara decretar la obra de emergencia "para ejecutar sin dilación la rehabilitación, ante el peligro inminente del colapso del puente", añadió Hidalgo. "Cuando los trabajadores entraron al puente en el año 2022 se encontraron con una situación crítica en la que parecía que en 24 horas el puente podía colapsar".

Visita de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria al interior de uno de los puentes del viaducto del Guiniguada en 2024. / José Carlos Guerra

El consejero insular aseguró que desde que asumió el mandato en el Cabildo se "le ha estado mandando expedientes" al Gobierno, entre otros aspectos "porque se trata de una infraestructura regional".

"Cuando los trabajadores entraron al puente en el año 2022 se encontraron con una situación crítica en la que parecía que en 24 horas el puente podía colapsar" Augusto Hidalgo — Consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria

Sin embargo, desde el Ejectivo regional subrayan que "no hay una notificación formal, ni una solicitud activa" para atender tal petición, pero añaden que "si corresponde y hay base legal" asumirían el coste. Algo que aún está siendo estudiado por la Consejería de Obras Públicas, cuyas fuentes recalcan que el proyecto se inició en el mandato anterior.

"No es un problema de conservación"

Mientras tanto, el también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, insiste en que las obras ejecutadas "no han sido trabajos de conservación o mantenimiento de la vía", responsabilidad de la administración insular, "sino un fallo constructivo evidente", por lo que, añade, "tenía que haberlo resuelto el propietario de la infraestructura, que es el Gobierno de Canarias".

Trabajos de impermeabilización del viaducto el pasado mes de agosto. / ANDRES CRUZ

Asegura que la comunicación se ha dado desde finales de 2025, "cuando se avisó del costo de los 11 millones de euros con el añadido de que se le iba a incorporar los 2,2 millones del asfaltado". Y que, incluso, en reuniones previas al verano "se volvió a plantear".

Aun así, Hidalgo subraya que lo importante era "solventar una emergencia, y que se ha hecho, con la mínima afección a la ciudadanía y en el menor tiempo esperado". Una reparación que comenzó hace tres años en el interior de los puentes y que se completó este verano sobre el tablero.

Sobre los errores de construcción que el propio diseñador del proyecto, José Antonio Llombart, reconoció a este periódico, el consejero Hidalgo destaca que para analizarlo habría que retrotraerse a más de dos décadas. "Ni el diseñador ni nosotros podemos evaluar cómo se hizo aquella obra ni las circunstancias que tuvieron la constructora y la administración que la dirigía", pero destaca las consecuencias que se hubiesen podido producir, como así ha pasado en infraestructuras similares en Italia. "En ese país ha habido puentes de la misma configuración que el del Guiniguada en el que se había llegado a un punto de no retorno y tuvieron que ser derruidos para volver a construirlos. Algo así en nuestro caso hubiera provocado una década de pérdida de conexión de la Circunvalación".

Una proeza de la ingeniería civil

La reforma, pero incluso antes la propia construcción del viaducto del Guiniguada, han supuesto una proeza para la ingeniería civil en Canarias. Con pilares de 100 metros de altura y vanos de hasta 140 metros, la superestructura fue inaugurada en 2003. La obra formaba parte de la tercera fase de la construcción de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria que pretendía descongestionar el tráfico, tanto de la Avenida Marítima como de las calles interiores de la ciudad.

El viaducto está conformado por dos puentes que no son simétricos, dado que uno es más alto que el otro para poder dar cabida al entrelazado con la GC-23. El tablero fue levantado mediante voladizos de hasta 70 metros en el aire sin estar conectados entre sí. De hecho, se tuvo que adaptar a la curvatura de la vía, especialmente en el viaducto sentido sur.

La reparación actual supone, según los expertos, una obra pionera en el mundo para un puente de hormigón ya construido debido a que se tuvo que instalar un puntal en el exterior para reforzar la estructura, algo que solo se había hecho en puentes de hierro, pero no en infraestructuras de hormigón. De ahí que la reforma haya sido nominada a los premios de la Asociación Internacional de Ingeniería de Puentes y Estructuras en la categoría de mejor rehabilitación compitiendo con un antiguo silo convertido en museo en Kristiansand (Noruega) y con el puente Tomei Tagawa de Tokio (Japón).

Solventado ahora el problema de seguridad y una vez garantizado el uso de una vía neurálgica para la movilidad de la Isla, solo resta ver qué administración asume ahora la cuenta.