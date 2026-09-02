Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena para Raúl AsencioFiestas del PinoHeroína en Gran CanariaCB Gran Canaria: Christian Díaz y Fran GuerraUD Las PalmasArena en La CícerHuelga de médicosProtestas en apoyo de CeutaTiempo en CanariasOkupas en el Puerto
instagramlinkedin

Movilidad

Guaguas Municipales refuerza su plantilla con 29 nuevos conductores para afrontar el inicio del curso académico

La compañía pretende mejorar la capacidad operativa y la calidad del servicio ante los picos de demanda

Los 29 nuevos conductores de Guaguas Municipales.

Los 29 nuevos conductores de Guaguas Municipales. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales afronta con una estructura de personal reforzada y preparada el inicio del nuevo curso académico, previsto para el próximo 9 de septiembre, una vez concluyan las fiestas del Pino, así como la progresiva recuperación de la actividad laboral tras el periodo tradicional de vacaciones de verano.

En este contexto, el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Guaguas Municipales, Pedro Quevedo, acompañado por el director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez, y personal técnico de la empresa, ha dado este miércoles la bienvenida a los 29 nuevos conductores que completan la segunda tanda de la nueva promoción.

Nuevos conductores de Guaguas Municipales.

Nuevos conductores de Guaguas Municipales. / LP/DLP

Con esta incorporación, la compañía culmina el proceso de entrada de 56 nuevos conductores, después de que los primeros 27 profesionales se unieran a la plantilla en una primera fase. De este modo, Guaguas Municipales cuenta actualmente con 722 conductores, reforzando su capacidad operativa para responder a la demanda y afrontar con mayores garantías los periodos de intensidad del servicio.

Bolsa de empleo

La llegada de los nuevos profesionales permitirá, además, dotar a la organización de mayor capacidad de respuesta ante los picos de demanda asociados al comienzo del curso académico y a la recuperación de la actividad laboral, contribuyendo a mantener los niveles de regularidad, frecuencia y calidad del servicio.

Noticias relacionadas y más

Los 56 nuevos profesionales proceden de la bolsa de empleo constituida a partir del proceso de selección convocado por Guaguas Municipales, en el que participaron 1.095 aspirantes. La bolsa quedó integrada por los 347 candidatos que obtuvieron las mejores puntuaciones en las diferentes fases del procedimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  5. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

Cortes de tráfico y 26 trabajadores de limpieza: así es el operativo de Las Palmas de Gran Canaria para las Fiestas del Pino

Cortes de tráfico y 26 trabajadores de limpieza: así es el operativo de Las Palmas de Gran Canaria para las Fiestas del Pino

Las Palmas de Gran Canaria recupera 1.168 empleos en agosto y una mejora interanual del 3,9%

Las Palmas de Gran Canaria recupera 1.168 empleos en agosto y una mejora interanual del 3,9%

Guaguas Municipales refuerza su plantilla con 29 nuevos conductores para afrontar el inicio del curso académico

Guaguas Municipales refuerza su plantilla con 29 nuevos conductores para afrontar el inicio del curso académico

"La presencia del Mercado de Vegueta en El Pino de Teror será clave para que los jóvenes nos conozcan": Pilar Castellano, panadera, sobre la carreta de Las Palmas de Gran Canaria

"La presencia del Mercado de Vegueta en El Pino de Teror será clave para que los jóvenes nos conozcan": Pilar Castellano, panadera, sobre la carreta de Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas abrirá este mes la primera fase de su nuevo espacio ciudadano que ya está al 90% de su ejecución

El Puerto de Las Palmas abrirá este mes la primera fase de su nuevo espacio ciudadano que ya está al 90% de su ejecución

Las borrascas y las mareas dificultan la reposición de arena en La Cícer

Las borrascas y las mareas dificultan la reposición de arena en La Cícer

Las Palmas de Gran Canaria invierte 12 millones de euros en la mejora de sus 62 colegios

Las Palmas de Gran Canaria invierte 12 millones de euros en la mejora de sus 62 colegios

Okupas en el Puerto de Las Palmas: una pareja de cormoranes se instala en los cajones de hormigón fondeados en Las Alcaravaneras

Okupas en el Puerto de Las Palmas: una pareja de cormoranes se instala en los cajones de hormigón fondeados en Las Alcaravaneras
Tracking Pixel Contents