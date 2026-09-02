Guaguas Municipales refuerza su plantilla con 29 nuevos conductores para afrontar el inicio del curso académico

Guaguas Municipales afronta con una estructura de personal reforzada y preparada el inicio del nuevo curso académico, previsto para el próximo 9 de septiembre, una vez concluyan las fiestas del Pino, así como la progresiva recuperación de la actividad laboral tras el periodo tradicional de vacaciones de verano.

En este contexto, el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Guaguas Municipales, Pedro Quevedo, acompañado por el director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez, y personal técnico de la empresa, ha dado este miércoles la bienvenida a los 29 nuevos conductores que completan la segunda tanda de la nueva promoción.

Nuevos conductores de Guaguas Municipales. / LP/DLP

Con esta incorporación, la compañía culmina el proceso de entrada de 56 nuevos conductores, después de que los primeros 27 profesionales se unieran a la plantilla en una primera fase. De este modo, Guaguas Municipales cuenta actualmente con 722 conductores, reforzando su capacidad operativa para responder a la demanda y afrontar con mayores garantías los periodos de intensidad del servicio.

Bolsa de empleo

La llegada de los nuevos profesionales permitirá, además, dotar a la organización de mayor capacidad de respuesta ante los picos de demanda asociados al comienzo del curso académico y a la recuperación de la actividad laboral, contribuyendo a mantener los niveles de regularidad, frecuencia y calidad del servicio.

Los 56 nuevos profesionales proceden de la bolsa de empleo constituida a partir del proceso de selección convocado por Guaguas Municipales, en el que participaron 1.095 aspirantes. La bolsa quedó integrada por los 347 candidatos que obtuvieron las mejores puntuaciones en las diferentes fases del procedimiento.