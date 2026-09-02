Las Palmas de Gran Canaria recupera 1.168 empleos en agosto y una mejora interanual del 3,9%

Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de agosto con la recuperación de 1.168 empleos con respecto al mismo mes del año pasado, un incremento del 3,9%. El mercado laboral se recupera especialmente en agosto entre las personas de 45 años o más, un grupo en el que el empleo sube un 4,9% con respecto al mismo mes del año pasado. Los datos del paro en cuanto al grupo de personas entre 25 y 44 años reflejan un aumento de puestos de trabajo del 2,3% interanual; y en el grupo de menores de 25 años, el paro desciende un 0,7% interanual.

Por niveles formativos, el empleo sube con mayor intensidad entre las personas con educación secundaria –en un 5,7% con respecto al mismo mes del año anterior– y las personas con educación primaria –en un 3,7% interanual–. Además, las personas con formación profesional también mejoran sus cifras de empleo, en un 3,1% con respecto al mes de junio de 2025. La subida del empleo en la capital grancanaria registra en agosto el mismo aumento de puestos de trabajo entre las mujeres y los hombres, un 3,9%.

Sectores

Por sectores, la construcción, el comercio y la agricultura protagonizan este mes el mayor crecimiento del empleo. Así, los puestos de trabajo creados en la construcción suben un 11,1% con respecto a 2025. Este sector concentra un 7,68% del paro total en la ciudad (2.217 personas). En el comercio crece el empleo un 9% interanual, representando un 15,81% del total del paro, con 4.563 personas en esta situación.

En cuanto a la agricultura, aumentan los puestos de trabajo un 7% interanual, siendo 225 personas las que están en paro en este sector en la capital (un 0,78%). Para la hostelería, el empleo se incrementa un 3% con respecto a agosto de 2025. En este sector hay 3.197 personas en paro, el 11,08% del total.

Un 20,38% de las personas en paro, en total 5.880, perciben el subsidio por desempleo

El resto de servicios ha generado un crecimiento del empleo del 2,1% interanual, estando 15.028 personas en paro (el 52,08% del total). Por último, la industria experimenta un aumento del empleo de un 1,2% en relación al mes de agosto del año pasado y representa el 3,84% del paro registrado (1.108 personas).

Duración del paro

Las personas paradas de larga duración mejoran sus datos de empleo en un 9,33% interanual, representando el 47,02% (13.566) de las que se encuentran en paro. Por otro lado, las personas con un paro cuyo tipo no es de larga duración experimentan un crecimiento del empleo del 1% interanual, siendo el 52,98% (15.287) del total.

El 59,79% (17.252) de las personas en paro en la capital no perciben ningún tipo de prestación. Aumentan sus cifras de empleo en un 14,53% en relación con el año pasado. Un 19,82% (5.719 personas) percibe la prestación contributiva, experimentando un crecimiento de puestos de trabajo de un 6,86% con respecto al año 2025.

"Los datos de agosto confirman una evolución favorable del mercado laboral de la ciudad", valora el concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez

Además, un 20,38% de las personas en paro (5.880) perciben el subsidio por desempleo. En este caso, mejoran las cifras un 36,52% en relación al año pasado. Por último, sólo 2 personas en la capital perciben la renta activa de inserción (un 0,01%). Entre éstas, desciende el desempleo un 98,88% interanual y no se registra variación en los datos intermensuales.

En cuanto al número de contratos firmados, Las Palmas de Gran Canaria registra un total de 11.267 en el mes de agosto. De éstos, el 42,98% son de tipo indefinido, que crecen hasta un 6,56% en relación al mes de agosto de 2025. Los contratos temporales representan el 56,47% de los nuevos registrados este mes, un 0,87% más que el año pasado.

"Evolución favorable"

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, valoró que “los datos de agosto confirman una evolución favorable del mercado laboral de la ciudad. Es especialmente significativo que esta mejora alcance por igual a mujeres y hombres y que se produzca en prácticamente todos los sectores de actividad, lo que refleja una recuperación amplia y sostenida del empleo en la capital”.

Ramírez destacó además que “junto al descenso del paro, la evolución de la contratación muestra el dinamismo de nuestra economía: nuestro objetivo desde el Ayuntamiento y el IMEF es contribuir a que este crecimiento se traduzca cada vez más en empleo estable y de calidad, reforzando la formación y las políticas de inserción laboral para llegar especialmente a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo”.