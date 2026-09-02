"La presencia del Mercado de Vegueta en El Pino de Teror será clave para que los jóvenes nos conozcan": Pilar Castellano, panadera, sobre la carreta de Las Palmas de Gran Canaria

Catalina Suárez y Carmen Rodríguez llevan prácticamente toda la vida trabajando en el Mercado de Vegueta. Ahora, tras una vida dedicada a la venta de productos frescos, tienen la responsabilidad y el honor de representar a los puesteros del edificio en la carreta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para las fiestas de El Pino 2026. Y es que el Consistorio ha diseñado una carreta cuyo motivo principal es la fachada del emblemático edificio capitalino, por lo que ambas coinciden en la relevancia que tiene reivindicar la presencia y el consumo de los mercados en general, y en concreto el Mercado de Vegueta, en una sociedad que cada vez es más individualista. "El producto de los mercados es más cercano a la especie humana en una sociedad en la que vivimos muy conectados, pero a su vez desconectados", explica Carmen, "cuando vienes al mercado hablas con quien te atiende, hay una relación cercana y humana y eso es fundamental para la sociedad".

Cuando la noticia de que la fachada del edificio será la estrella de la carreta municipal llegó a uno de los trabajadores del mercado, la información comenzó a correr como la pólvora por los pasillos, ya que los secretos no pueden existir entre las paredes que separan los negocios. El tradicional boca a boca hizo que la noticia se fuese extendiendo entre los 82 puestos y con su llegada comenzó a fraguarse un pequeño potaje de sentimientos entre los puesteros, entre los que la expectación por cómo será el resultado de la carroza se entremezcla con el orgullo. Y es que este espacio situado en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, con pasillos en los que es posible perderse entre bubangos, plátanos, chernes, botellas de Agala, chorizos de Teror y patas de cochino negro, supone una pieza clave en la historia de la ciudad y su actividad comercial.

Mercado de Vegueta / José Pérez Curbelo

Representación de los puesteros

Catalina y Carmen son las representantes del mercado después de pasar un proceso selectivo que comenzó tras la propuesta de varios comerciantes para trasladar al Ayuntamiento la importancia de que los trabajadores tuviesen algún tipo de presencia en la celebración. Entre esas mercaderes estaba Carolina, quien lleva 10 años trabajando en el histórico local de la tienda Bentayga, donde vende desde quesos locales hasta legumbres y frutos secos. Mientras envuelve un sobre de especias en un papel para regalo, la vendedora cuenta cómo vive con orgullo esta conmemoración y ve en la acción tomada por el Ayuntamiento el escaparate perfecto para los negocios y siente un júbilo inmenso, pero siente que no han tenido lo suficientemente en cuenta a los trabajadores del mercado.

La carreta de Las Palmas es una oportunidad de exposición para el mercado

Si bien Catalina y Carmen fueron las elegidas, tambien hubo otros candidatos, entre ellos los hermanos Alejandro y Alberto Jiménez, del puesto Alberto Jiménez e Hijos. Los hermanos llevan cerca de 45 años trabajando en la frutería, pero no es solo la antigüedad lo que convertía a los Jiménez en la representación perfecta, sino el valor etnográfico en trajes tradicionales que atesora uno de los hermanos en su casa. "Poder estar en la carreta es una gran responsabilidad y por ello es fundamental rendir el respeto necesario con la vestimenta", explica por su parte el gerente del mercado, Santiago Bolaños.

Alejandro y Alberto Jiménez en el puesto Alberto Jiménez e hijos / José Pérez Curbelo

Persiste la normalidad

Desde que la noticia fue confirmada la rutina de los establecimientos no parece haber sufrido cambios. A primera hora de la mañana el mercado despierta, los puesteros comienzan a levantar las persianas metálicas, colocar el producto fresco y ataviarse con sus delantales. Entonces se abren las puertas principales y los clientes habituales comienzan a cruzar los pasillos: "Carmen, déjame el queso de flor", exclama Juan. "Hoy no tengo, me llega el viernes, pero te puedo dar este de Valsequillo que es buenísimo, la última vez que te lo llevaste te encantó", responde Carmen.

"Cuando vienes al mercado hablas con quien te atiende, hay una relación cercana y humana y eso es fundamental para la sociedad" Carmen Rodríguez — Dueña de Ultramarinos Antonio e Hija

La percusión que envuelve todas las mañanas este espacio empieza a sonar: bolsas abriéndose, cuchillos de carne y pescado impactando contra las tablas o los huesos, cajas abriéndose y monedas tintineando. A este sonido que parece casi rítmico, le acompaña también una comunicación silenciosa: los dueños de los diferentes puestos logran hablar sin necesidad de mediar palabra; a veces un gesto o una mirada son suficiente para hacer entender frases completas.

Pilar Castellano trabajando en la Panadería Mendoza / José Pérez Curbelo

Una de ellas es Pilar Castellano, quien lleva 25 años trabajando en la Panadería Mendoza en el Mercado de Vegueta. Cada mañana ofrece diferentes tipos de hogaza y dulces a los clientes del pequeño negocio, pero desde hace unos días el transcurso de su rutina tiene una especial ilusión. "La presencia del Mercado de Vegueta va a ser fundamental, sobre todo para que las personas jóvenes nos conozcan y comiencen a consumir en los mercados, que a nivel de producto y trato humano son inigualables", explica la panadera, con una sensación de satisfacción que le recorre el cuerpo.

Un edificio emblemático

Y no son solo los clientes fieles y residentes de la ciudad los que llenan los pasillos del Mercado de Vegueta. El espacio se convierte cada día en una parada indispensable para aquellos que visitan Gran Canaria y desean conocer su historia. Inaugurado en 1858 este edificio se convirtió en el primer mercado de abastecimiento de Canarias y actualmente representa la producción y el consumo local. A medida que pasan las horas, al acercarse el medio día, aumenta el tránsito, empiezan a llegar turistas que resaltan entre los clientes habituales por sus gorras y gafas de sol en espacios cerrados junto a unos atuendos pensados para las fotos antes que para la comodidad.

Desde la tienda Ocho Islas, Jovina también vive con ilusión esta noticia. Cada mañana atiende a clientes de todo tipo, nuevos, antiguos, locales, extranjeros... A todos los recibe con una sonrisa y feliz por poder poner al alcance de todo el mundo productos típicos de las islas. Además, cree que la conmemoración servirá de escaparate para los diferentes comercios que constituyen el espacio, dándolo a conocer a nuevas generaciones y atrayendo de vuelta a una población que se había visto trasladada al consumo de producto en otro formato de tiendas. "Últimamente, tengo muchas clientas que llevaban tiempo sin venir y han vuelto a coger la rutina", relata.

Santiago Bolaños frente al Mercado de Vegueta / José Pérez Curbelo

Además, tal y como destaca Santiago Bolaños, el mercado no es solo un espacio importante para los vendedores de primera fila, sino también se convierte en el canal de distribución de las producciones agrarias locales. "Es fundamental para los pequeños ganaderos, que con su trabajo hace que el campo se mantenga para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos", subraya. "El mercado realiza una labor importantísima de reivindicación de la canariedad de nuestra ciudad".