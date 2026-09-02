El restaurante libanés de Las Palmas de Gran Canaria que triunfa con elaboraciones generosas y sabores auténticos

En Las Palmas de Gran Canaria hay espacio para restaurantes que ofrezcan gastronomía internacional. Entre ellos se encuentra El Coto Libanés, un establecimiento especializado en cocina libanesa que se ha convertido en una parada perfecta para disfrutar de una cocina menos conocida en la capital

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado el restaurante y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica con sus seguidores, destacando la variedad de sabores y el tamaño de las elaboraciones. "Este clásico restaurante libanés es el favorito de muchos", comentan.

Un clásico de la cocina libanesa en la capital

El Coto Libanés apuesta por una propuesta basada en recetas tradicionales. Durante su visita, uno de los primeros platos que probaron fue el hummus, acompañado de pan pita, junto al tabulé, una ensalada típica de la cocina libanesa. "Nos tuvimos que controlar porque había que dejar hueco para el resto", bromean en el vídeo.

Continuaron probando otra de las propuestas como son las sambussack rellenas de carne y queso, una elaboración perfecta para compartir y abrir el apetito.

Uno de los platos que más llamó la atención de los creadores de contenido fue el beef strogonoff de cordero, una elaboración que llega acompañada de arroz. Además, destacan que "los platos son bastante grandes".

El broche final

Para completar la experiencia gastronómica en el establecimiento no podía faltar uno de los dulces más populares de la gastronomía libanesa como es la baklawa. "Solo tienes que ver cómo sale la miel al cortarlo", afirman. Además, lo acompañan de un té.

Con una carta basada en las recetas tradicional y su ubicación, el establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de la gastronomía libanesa en la capital

Dónde se encuentra

El Coto Libanés se sitúa en la calle General Mas de Gaminde, 37, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de diferentes platos característicos de la gastronomía libanesa.

Abre de jueves a sábado de para ofrecer servicio de almuerzo y cenas de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:30 horas, mientras que los domingos reduce el servicio y solo ofrece a mediodía. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.