Gorety Almeida, directora general de ecca.edu: "El 85% de nuestros alumnos necesitan beca para estudiar"

Licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Educación, Gorety Almeida Hernández fue nombrada el pasado mes de mayo directora general de ecca.edu, la institución fundada por la Compañía de Jesús. Se trata de la primera mujer laica que asume la dirección de esta entidad, que desde 1965 viene formando a personas adultas en Canarias a través de la educación a distancia. Gorety Almeida lleva más de dos décadas trabajando en la institución, fundada por la Compañía de Jesús. Comenzó como tutora, después fue subdirectora de Radio Ecca y, posteriormente, gerente. Ahora asume la dirección de la institución.

Es la primera mujer laica que asume la dirección de ecca.edu después de 60 años ¿cómo afronta este doble reto?

Con mucho orgullo y agradecimiento. Recojo un legado precioso con 62 años de historia, que hasta ahora ha estado sostenido por la propia Compañía de Jesús. El que ahora hayan dado este paso, de que lo dirija una persona laica; que además es mujer, lo asumo como un gran reto.

Lleva más de dos décadas dentro de la institución. ¿Ha cambiado mucho desde que entro hasta esta nueva responsabilidad?

Nuestra misión sigue siendo la misma: poner al alumnado en el centro del proyecto, así como las necesidades reales y formativas de Canarias. La institución tiene una base sólida y unos pilares que la sostienen. El cambio es, obviamente, cómo lo hacemos. Iniciamos ecca con una tecnología educativa que era la radio, y que era el único modo de llegar a toda la población. Ahora, esa radio analógica, se ha transformado en digitalización. El alumno usa un móvil, una tablet o un ordenador para seguir su formación. Otra cosa que ha cambiado es que afortunadamente no tenemos en Canarias ese analfabetismo funcional que existía antes, aunque las personas que vienen con procesos migratorios sí que lo tienen; incluida mucha gente joven que ni siquiera sabe coger bien un lápiz o bolígrafo. En nuestros centros tenemos ahora un 25% de personas extracomunitarias que carecen de esa formación. Luego hay ese otro analfabetismo, en el que ecca tiene un reto, que es el digital. Personas que usan el móvil pero que no tienen las competencias digitales adquiridas. La covid nos mostró que es necesario está formación para cualquier trámite como ciudadano.

¿Cuáles son los retos que se ha planteado para este nuevo curso?

Por un lado, seguir con esa innovación digital en la que estamos trabajando los últimos dos años. Incorporar las últimas herramientas al proceso de aprendizaje, pero que también nuestro alumnado sea capaz de utilizarlas como es el caso de la Inteligencia Artificial. Somos el principal partner de Google for education en Canarias. Y formamos a todo el personal docente con las últimas herramientas innovadoras. Otro de nuestros retos es impulsar las certificaciones y cualificaciones profesionales con métodos de simulación y prácticas en empresas mediante convenios. Además de retomar los proyectos europeos relacionados con la educación de personas adultas en la modalidad a distancia; en los que ya estábamos inmersos cuando comenzamos a caminar. Bien con universidades y otras instituciones europeas. Buscamos nuevas necesidades formativas porque la población te va marcando lo que necesita, como por ejemplo, lo de la educación digital. En este ámbito, el Gobierno de Canarias ha contactado con nosotros para impartir formación a la ciudadanía. Desde cómo montar una empresa a cómo gestionar cualquier gestión con la administración.

Grandes retos

Sí, pero muy ilusionantes. Nos encontramos que de manera latente se incrementa el número de alumnos que necesitan ayuda económica para estudiar. Y ese es otro de nuestros retos. El derecho a la educación, que es básico y fundamental, no está cubierto. El año pasado teníamos un 61% de personas que necesitaban una beca, pero esa cifra se ha incrementado a casi un 85% este año. Eso nos indica que tenemos que seguir trabajando en ello, sobre todo por la capilaridad territorial que tenemos. Estamos en el 92% del territorio canario y, en algunos lugares, somos la única respuesta y la única alternativa formativa. Y estamos hablando de un derecho básico para las personas en los tiempos que corren. Desde una formación reglada de Primaria hasta tener un título de Secundaria, que es lo básico que se necesita hoy para poder trabajar incluso como reponedor de supermercado. También por el incremento del abandono educativo temprano en Canarias. Hay que seguir trabajando y continuar siendo esa herramienta al servicio de la sociedad canaria.

"Representamos a Google Education en Canarias; para nosotros es una ventaja porque probamos todas sus innovaciones y, si valen, las certificamos como válidas"

¿Cómo consiguen las becas?

Tenemos una política de becas gracias a la línea de trabajo que llevamos a cabo con la responsabilidad social corporativa, en la que buscamos alianzas con instituciones y empresas. Esperamos que sean más. También acudimos a los ayuntamientos y los cabildos para que puedan becar a sus ciudadanos y ciudadanas en la formación.

Son partner de Google for Education ¿Qué significa?

Somos la empresa o la entidad que los representa en Canarias en cuanto a formación dirigida al ámbito educativo. Es una ventaja para nosotros porque cualquier avance que hacen en innovación y tecnología en ese campo lo probamos. Somos como su conejillo de Indias. Vemos que funciona y, sobre la marcha, le dan esa validación necesaria para que comencemos a formar a profesores de cualquier ámbito y nivel educativo a los que damos la certificación oficial de Google. No solo a los de ecca.

"El analfabetismo es ahora digital, pero el 23% de los alumnos migrantes son funcionales"

Ahora ya no hay que cubrir ese analfabetismo de anteriores décadas ¿Qué es lo que buscan los alumnos en ecca.edu?

Sigue estando como le dije, pero es una parte mínima. Afortunadamente, el analfabetismo funcional en Canarias se ha reducido mucho, pero sigue presente en las personas migrantes que llegan. Ahora nos piden competencias digitales y, especialmente, estudiar Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, para tener una titulación oficial e incluso seguir escalando profesionalmente. Muchas personas no tienen ese título porque o bien abandonaron la escuela muy pronto, bien por situaciones familiares no pudieron terminar sus estudios y los retoman a cierta edad. Nos encontramos con muchos jóvenes que abandonaron y ahora maduran emocionalmente y se dan cuenta de que lo necesitan. Luego tenemos cursos de Aula Abierta relacionados con el idioma, la manipulación de alimentos. Y también certificaciones profesionales. Al estar en el 92% del territorio pueden estudiar a distancia, aunque nuestra normativa exige que para Primaria haya que estar de manera presencial en el aula; y, siendo adulto, especialmente en el caso de las mujeres madres o de las familias que cuidan a sus padres, es muy duro. Es un gran reto para nosotros y también para la Consejería de Educación; sobre todo sabiendo que cuando hay un temporal la gente puede estudiar desde casa. Tenemos que cuidar a ese alumnado porque hacen un gran esfuerzo pese a las facilidades que les da el móvil con el asistente virtual, con el que se conectan a las clases, a las videoconferencias, con el tutor. Hemos cambiado nuestros materiales didácticos; tienen un enfoque competencial, más lúdico, van acompañando al alumno progresivamente en su aprendizaje, les hace cuestionarse cosas. Para nosotros la inteligencia artificial no es un enemigo disruptor en el aprendizaje, sino que lo estamos empleando para que las personas se cuestionen, se pregunten cosas.

¿Cree que la sociedad canaria reconoce ese esfuerzo que ha hecho ecca.edu con sus ciudadanos?

Sí. Después de celebrar el 60 aniversario, vemos que la sociedad canaria reconoce esa labor que hizo ecca en sus inicios, y que continúa haciendo. Nos sentimos muy arropados por la población y obviamente por el Gobierno de Canarias. Hemos tenido muchos reconocimientos, los mayores y más altas distinciones por parte de las administraciones y entidades públicas. Lo que queremos es que piensen que somos una herramienta al servicio de los ciudadanos. Somos una fundación y tenemos que cumplir con nuestra misión que es llevar la mejor educación posible, de calidad, al mayor número de personas.

¿Y las empresas?

Muchas nos tocan para ver si les damos formación a sus trabajadores, acorde con sus necesidades y con los contenidos que tenemos. Tenemos cursos relacionados con riesgos laborales, acoso laboral. Cursos que son muy prescriptivos en las empresas y empleados. Luego nos apoyan con la responsabilidad social corporativa. Sumar con su pequeño granito, que a nosotros nos ayuda a becar a esas personas que quieren formarse. El pasado año, 23.500 personas han estudiado en ecca. 300 personas más que en 2025. Es una cifra grande. Y hay muchas personas jóvenes. Hemos invertido mucho en darle la vuelta al proceso de aprendizaje, para que los alumnos se acerquen a lo que conocen.

¿Cómo es la oferta educativa para este curso?

Tenemos dos bloques. La oferta reglada, que comentábamos antes, y la no reglada, donde tenemos cursos en distintas ramas profesionales. De competencia digital, de idiomas, de contabilidad, de formación del profesorado, de manipulación de alimentos. Se ofrecen durante el curso, y estamos abiertos a sugerencias. Cuando nos reunimos con entidades, a veces, surgen novedades como uno que hicimos de Vestimenta Canaria, que fue con el Cabildo de Tenerife, en donde se enseñó cómo era la vestimenta en cada isla, de dónde venía. Fue un curso como el objetivo de preservar y difundir el folclore canario. El año pasado hicimos otro del Régimen Especial Canario Económico y Fiscal (REF) muy básico para acercarlo a la ciudadanía o el de Figuras Unesco que nos encargó el Cabildo de Gran Canaria, y que vamos por la segunda edición. Nuestra oferta es trimestral. El día 1 comenzó la oferta de otoño, que se alargará hasta diciembre, donde hay doce cursos activos. Algunos se mantienen durante todo el curso porque tienen mucha demanda. Y, otros, no. Para este curso estamos cerrando uno de lucha canaria y otros de microcredenciales con las dos universidades canarias. Con ambas instituciones damos también cursos en los que los alumnos pueden sumar créditos. También continuaremos con el proyecto de refuerzo educativo en Secundaria que iniciamos el pasado año con la consejería de Educación y cuyo objetivo es prevenir el abandono escolar.

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¿Cómo es posible que en el siglo XXI siga habiendo abandono escolar?

La metodología que se aplica en el aula nada tiene que ver con la realidad. Lo digo como pedagoga, la capacidad cognitiva y el modo de procesar las cosas es muy distinta a la de antes. Siguen existiendo metodologías tradicionales de aprendizaje. El joven, el niño, desconecta porque sale fuera del aula y están con el móvil. Lograr que haya un mayor atractivo en las metodologías, que estén adaptadas y actualizadas al contexto fuera del aula es fundamental. Luego, los propios contenidos, tienen que ser más prácticos. Todo eso provoca esa desidia y abandono. A ello se suman otras historias más complejas. Luego depende de dónde vengan los alumnos, de que estructura familiar. Si también sus padres abandonaron el aula. Ahora se ponen a estudiar junto a sus hijos. Otros se ven forzados porque no tienen titulación y sus hijos les preguntan cosas de la escuela. Y eso es maravilloso. El abandono también tiene que ver con las leyes educativas.