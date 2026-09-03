Aprobado el cambio de imagen de la carretera de Almatriche: más espacio para peatones y mejorar la accesibilidad

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves los pliegos y el expediente de contratación para licitar las obras de transformación urbana de la carretera de Almatriche, una actuación que responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas y que contará con un presupuesto de 5.536.449,64 euros con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

El proyecto, desarrollado por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Mauricio Roque, y redactado por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA), se estructura en dos lotes, con una inversión de 3.276.115,11 euros para el Lote 1 y de 2.260.334,53 euros para el Lote 2, ambos con un plazo de ejecución de 11 meses. La división responde a la distinta naturaleza de las actuaciones previstas: el primer lote contempla una transformación urbana integral de la carretera, mientras que el segundo se centra en la mejora de la seguridad vial y la conservación de la infraestructura existente.

Carteles en la carretera de Almatriche pidiendo que se hagan aceras. / ANDRES CRUZ

El concejal Mauricio Roque, ha explicado que “la actuación responde a una necesidad muy concreta de los vecinos y vecinas: poder desplazarse por la carretera de Almatriche con mayor seguridad, especialmente a pie, en una vía que presenta actualmente tramos sin aceras o con espacios peatonales insuficientes”.

Roque ha señalado que “no se trata únicamente de renovar el firme, sino de adaptar el espacio a las necesidades de un entorno urbano, ganar superficie para los peatones donde sea posible, mejorar la accesibilidad y renovar servicios básicos”. El concejal ha destacado además que la división en dos lotes permite adaptar las actuaciones a las características concretas de cada tramo de la carretera.

Más espacio para el peatón

El Lote 1, correspondiente a Almatriche Bajo, contempla una transformación urbana integral en el tramo comprendido entre la GC-3 y el acceso a Fuente Morales, sobre una superficie aproximada de 25.000 metros cuadrados. El proyecto plantea la creación de nuevos recorridos peatonales y un itinerario accesible con una franja mínima de 1,80 metros, ampliando la superficie destinada a los peatones y eliminando el sentido de circulación sur-norte para establecer un único carril de subida de 3,30 metros.

La reordenación de la circulación permitirá ganar espacio para el uso peatonal y contempla además una zona de aproximadamente 2,50 metros destinada a aparcamiento y carga y descarga, incluyendo una reserva para la farmacia. El proyecto incorpora también una pequeña plaza en la vía que conecta la calle Juan Hidalgo con la carretera de Almatriche, equipada con bancos y pérgolas.

Las obras incluyen la renovación de las redes de saneamiento, pluviales, abastecimiento y contraincendios, así como las canalizaciones de telecomunicaciones, las redes de riego y jardinería y el alumbrado público, con la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED. El proyecto contempla además siete nuevos hidrantes contraincendios. Dentro de las actuaciones hidráulicas previstas se incluye mejorar la evacuación de las aguas y contribuir a evitar problemas de inundación en las zonas bajas de la UA-52.

Adaptación de itinerarios

El proyecto presta especial atención a la accesibilidad y a la adaptación de los itinerarios a los accesos existentes a las viviendas. En determinados puntos se requieren soluciones específicas debido a las diferencias de cota, con especial atención a las viviendas situadas por debajo de la rasante de la calle, entre ellas las correspondientes a los números 42 y 46.

El Lote 2, correspondiente a Almatriche Alto, contempla una actuación sobre una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, entre la GC-310 y el acceso a Fuente Morales. En este tramo se mantiene esencialmente la configuración y naturaleza actual de la vía y el orden de circulación existente, al contrario que en el Lote 1.

Las obras se centrarán en la reposición y mejora del firme, la señalización y las actuaciones de seguridad vial, además de la mejora de las aceras e itinerarios peatonales allí donde las condiciones geométricas de la carretera lo permitan. El proyecto reconoce las limitaciones de anchura existentes en determinados puntos, por lo que no será posible alcanzar los parámetros completos de accesibilidad en toda la longitud de la actuación, si bien se adoptarán las soluciones que permitan optimizar el espacio disponible y mejorar las condiciones actuales para los peatones.

En este segundo lote se renovarán las redes de saneamiento, pluviales, abastecimiento y contraincendios y se sustituirán las luminarias existentes por tecnología LED, manteniendo en lo posible la infraestructura actual.

La actuación da continuidad al compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los vecinos y vecinas del barrio. En julio de 2025, la alcaldesa compartió con residentes y representantes vecinales el proyecto y explicó que la intervención permitiría ganar espacio para los peatones, mejorar la seguridad de los desplazamientos a pie y en vehículo, renovar la calzada y los servicios públicos y reordenar la circulación.

Inicio del desdoblamiento

De forma complementaria a esta actuación, el Ayuntamiento ha iniciado ya las obras del enlace que permitirá avanzar en el futuro desdoblamiento de la carretera de Almatriche. Los trabajos, adjudicados por 933.000 euros y financiados a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos, permitirán prolongar la calle Juan Hidalgo mediante un nuevo tramo de vial de unos 140 metros, con nuevas aceras accesibles, calzadas y redes de servicios.

Esta intervención, que se desarrolla sobre una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados, constituye el primer paso para la futura reordenación viaria del entorno y permitirá habilitar una vía de bajada, mejorando la conexión con la carretera de Almatriche y liberando espacio para la movilidad peatonal.