Movilidad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la restitución provisional de la conexión entre Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y la GC-1
Las obras estarán financias a través de los fondos del FDCAN y cuentan con un plazo de cuatro meses de ejecución
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras para la restitución provisional de la conexión viaria entre la calle Nicolás Estévanez, la calle Simón Bolívar y el acceso a la GC-1. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. por un importe de 198.782 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y será financiada a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El proyecto, desarrollado por Urbanismo, y redactado por Geursa tiene como objetivo restablecer de forma provisional la continuidad de la salida hacia la GC-1, que se había cerrado durante la construcción del paso inferior para la MetroGuagua en el parque de Santa Catalina.
Detalle de la intervención
Las obras contemplan la realización de un vial provisional de conexión entre la calle Nicolás Estévanez y la calle Simón Bolívar, con un nuevo tramo de cruce sobre la mediana existente que permita la incorporación hacia la GC-1. El proyecto incluye el reasfaltado de los viales afectados y la ejecución de un nuevo firme en el tramo de conexión, mediante trabajos de cajeo, instalación de geotextil, compactación del terreno y capas de zahorra artificial y rodadura, con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad del tráfico durante el periodo provisional.
Asimismo, la intervención incorpora actuaciones específicas en materia de accesibilidad, con la restitución de itinerarios peatonales adaptados, incluyendo la recuperación de la acera en la esquina de la calle Nicolás Estévanez con la calle Simón Bolívar, con el objetivo de garantizar la continuidad de los recorridos peatonales accesibles.
Las obras incluirán la señalización de los desvíos de tráfico rodado y peatonal durante la ejecución de los trabajos para garantizar el acceso a viviendas y garajes.
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