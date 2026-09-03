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Expertos europeos aportan su visión al proyecto de Las Palmas de Gran Canaria para la candidatura a la capitalidad de 2031

La jornada congregó a especialistas de Portugal, Serbia y Finlandia y fue inaugurada por la alcaldesa Carolina Darias en el Museo Castillo de Mata

Carolina Darias y el director artístico José Luis Pérez Pont durante la inauguración de la jornada.

Carolina Darias y el director artístico José Luis Pérez Pont durante la inauguración de la jornada. / LP/DLP / LPR

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 recibió este jueves en el Museo Castillo de Mata a tres profesionales internacionales vinculados a diferentes procesos de Capital Europea de la Cultura en el marco del programa europeo de intercambio ‘Culture Next Mission’, entre ciudades. La iniciativa ha permitido contrastar y fortalecer el trabajo desarrollado por el proyecto capitalino LPGC’31.

La jornada fue inaugurada por la alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont, y se enmarca en el proyecto 'Culture Next', red europea que reúne a ciudades que son, o han sido, candidatas a Capital Europea de la Cultura y que busca dar continuidad a los procesos de transformación generados durante una candidatura. Las Palmas de Gran Canaria forma parte de la red, integrada actualmente por 47 ciudades europeas y es, por el momento, la única ciudad española que ha organizado una ‘Culture Next Mission’.

"Las ciudades que pertenecen a la red Culture Next ofrecen su experiencia para que todos esos avances no se pierdan, sino que se conviertan en herramienta de cooperación y aprendizaje entre ciudades”, subrayó Darias. Los encuentros se han concebido con un formato abierto y participativo y las sesiones política y económica contaron además con una ‘fila cero’, integrada por representantes de cada sector.

Intercambio de experiencias

La jornada contó con Bruno Inácio (Portugal), vinculado durante ocho años a las políticas culturales del Ayuntamiento de Faro y coordinador de la candidatura de Faro a Capital Europea de la Cultura 2027. Actualmente es vicepresidente de la CCDR Algarve, con responsabilidades en Cultura. Expuso su experiencia en temas de gobernanza, liderazgo institucional y cooperación entre administraciones.

Otra de las participantes fue Matleena Aarikallio (Finlandia), responsable de alianzas de Oulu2026, Capital Europea de la Cultura este año quien compartió su experiencia con modelos de patrocinio, colaboración público-privada e implicación del tejido económico, concebidos no solo como mecanismos de financiación, sino como herramientas para incorporar a las empresas al proyecto de transformación de la ciudad más allá del año de la Capitalidad.

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Completó la jornada la intervención de Sara Vuletić (Serbia), gestora y consultora cultural con experiencia en cooperación internacional y en procesos vinculados a diferentes Capitales Europeas de la Cultura. Su trayectoria está vinculada con Novi Sad 2022, cuya experiencia permitió reflexionar sobre la transformación del ecosistema cultural y la creación de nuevas relaciones entre instituciones, artistas, espacios culturales y ciudadanía.

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