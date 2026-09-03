No es el guardián del Bosque Prohibido, pero lleva su nombre: el 'Hagrid' toma combustible en el Puerto de Las Palmas

Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de la primera película de la saga de Harry Potter, este jueves llegó al Puerto de Las Palmas un barco con el nombre de uno de los personajes más emblemáticos de los libros escritos por J. K. Rowling, el guardián del Bosque Prohibido y amigo y cómplice de los protagonistas, Hagrid.

El Hagrid es un buque de carga general y mini granelero que navega bajo con la bandera de Barbados. Construido en 2008, tiene una eslora de casi cien metros y una manga de cerca de 17, unas dimensiones relativamente pequeñas para un barco de carga que contrasta con el tamaño del personaje con el que comparte nombre, Rubeus Hagrid, que es un medio gigante fruto de la unión de una giganta y un mago humano.

El buque aprovechó la situación estratégica de La Luz para repostar en su viaje entre el puerto de Dakar, en Senegal, y el de Figueira da Foz, en Portugal. En concreto, en las cinco horas que permaneció atracado en el Muelle León y Castillo tomó 80 toneladas de gasoil y aprovechó para descargar los residuos que llevaba a bordo.

Otros barcos vinculados a Harry Potter

El carguero 'Hagrid' / José Pérez Curbelo

Esta no es la única embarcación que recuerda a la famosa saga literaria y cinematográfica. El HMS Sirius fue un buque británico que formó parte de la primera flota que navegó a Australia en 1787 y recuerda al padrino de Harry Potter, Sirius Black, y Minerva -como la profesora de Transformaciones, Minerva MacGonagall- es un nombre común en la marina británica para cruceros y fragatas.

Pero también hay barcos que han sido bautizados para aprovechar el universo mágico de Harry Potter, como Magna Carta, un crucero fluvial que recorre el Támesis, en Inglaterra, con una ruta tematizada que lleva a los pasajeros a las localizaciones reales de la filmación de las películas.