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Las Palmas de Gran Canaria aprueba el plus por trabajo extraordinario para Policía Local, Bomberos y Agentes de Movilidad

El acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, establece compensaciones económicas por jornadas especiales vinculadas a eventos multitudinarios

Escudo de la Policía Local.

Escudo de la Policía Local. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el acuerdo regulador de la productividad por especial rendimiento y actividad extraordinaria del personal municipal, que establece el marco para el reconocimiento y abono de las jornadas especiales desarrolladas por la Policía Local, los Agentes de Movilidad, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y el Servicio de Seguridad y Emergencias.

El acuerdo articula la compensación económica por el esfuerzo y la actividad extraordinaria que desarrollan estos servicios municipales en acontecimientos, eventos y dispositivos que requieren un refuerzo de efectivos y una mayor capacidad de respuesta para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo de las actividades que se celebran en la ciudad.

El acuerdo, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026, contempla jornadas especiales vinculadas a eventos y dispositivos de seguridad, tráfico y convivencia, entre los que se encuentran los actos del Carnaval, la Noche de San Juan, las fiestas de la ciudad, la Navidad, grandes acontecimientos deportivos y otros eventos de elevada afluencia de público, además de situaciones imprevistas y activaciones de los planes municipales de emergencia.

Reconocimiento del trabajo

Asimismo, se contempla la posibilidad de reconocer actuaciones de especial rendimiento y actividad extraordinaria en otras unidades municipales cuando concurran circunstancias extraordinarias sobrevenidas que requieran un esfuerzo adicional por parte del personal. Para ello será necesario acreditar la necesidad y contar con la correspondiente validación de la Dirección General de Recursos Humanos y la aprobación expresa de la Junta de Gobierno.

La concejala delegada de Recursos Humanos, Esther Martín, ha destacado que con este acuerdo dan "un marco estable y ordenado al reconocimiento del esfuerzo extraordinario que realiza el personal municipal cuando las necesidades del servicio requieren una mayor implicación profesional”. Martín ha señalado que “se trata de una medida que reconoce el trabajo desarrollado por quienes prestan servicios esenciales para la ciudadanía y que permite organizar estos recursos con criterios de planificación, transparencia y equidad”.

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Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha subrayado que “la Policía Local, los Agentes de Movilidad, los Bomberos y el personal de Seguridad y Emergencias desempeñan un papel fundamental en los grandes acontecimientos y en las situaciones que requieren una respuesta especial en nuestra ciudad”. “Este acuerdo reconoce ese esfuerzo adicional y nos permite seguir reforzando la capacidad de respuesta de unos servicios que trabajan cada día para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, ha añadido.

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