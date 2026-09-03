Las Palmas de Gran Canaria reconoce la trayectoria de 22 agentes con las medallas al mérito policial

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado, a través de la Junta de Gobierno, la propuesta de concesión de las distinciones, recompensas y felicitaciones públicas del cuerpo de Policía Local correspondiente al año 2026, que contempla un total de 22 medallas al mérito policial.

Entre las distinciones se encuentra la Medalla de Oro al Mérito Policial, que será concedida al inspector Jorge Domingo Luz González en reconocimiento a su trayectoria profesional y a los servicios prestados a lo largo de su carrera en la Policía Local.

Luz González cuenta con una amplia trayectoria profesional y una preparación multidisciplinar y ha participado en distintos dispositivos y servicios de especial relevancia. Asimismo, ha desarrollado una importante labor formativa en materia de intervención y control de masas, contribuyendo a la formación de más de un millar de policías de Canarias en estas materias.

Más reconocimientos

La propuesta contempla también la concesión de 12 Medallas de Plata al Mérito Policial a integrantes de la Policía Local: Gerardo Robaina Pacheco, Salustiano Araujo Valencia, Fernando Espinel Gutiérrez, Alexis González Santana, Héctor Gutiérrez Hernández, Antonio Pérez Alvarez, Iván Aday Pérez Betancor, Francisco Raúl Bosa Calero, Fabián Santana Henríquez, Arerte López Cruz, Eduardo López Castellano y Lorena Segura del Toro.

La propuesta contempla también la concesión de la Medalla de Plata al Mérito Policial a nueve personas pertenecientes a otros cuerpos de seguridad, instituciones y el ámbito civil por su colaboración y coordinación con la Policía Local.

Se trata de Daniel José Vázquez Moreno, teniente coronel de la Guardia Civil; Diego Varela Álvarez, inspector jefe de la Policía Nacional; Antonio Villanueva Medina, subinspector de la Policía Nacional; José Luis Ramos González, subinspector de la Policía Local de Telde; Manuel Enrique Mateo Guerra, oficial de la Policía Nacional; Carlos Sánchez Gómez y José Cristóbal Gutiérrez Mendieta, cabos primeros de Infantería de Marina; y Yurena Carballo Hernández y Manuel Hernández Ramírez, personal civil.

Las distinciones reconocen tanto actuaciones destacadas desarrolladas por integrantes de la Policía Local como la colaboración, asistencia y coordinación de personas y miembros de otros cuerpos y entidades con el servicio municipal de seguridad.

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El acto de imposición de medallas de la Policía Local se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite con motivo de la festividad del Cristo de la Vera Cruz, patrón de la Policía Local.