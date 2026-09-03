Las Palmas de Gran Canaria repavimenta 79 calles con una inversión de 5,3 millones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado los expedientes de contratación y los pliegos para la repavimentación de calles en nueve barrios ubicados en los distritos Vegueta, Cono Sur y Tafira e Isleta-Puerto-Guanarteme, con una inversión conjunta de 5.378.355,08 euros.

En concreto, los dos proyectos permitirán renovar 79 vías y una superficie total de 207.538,34 metros cuadrados de calzada en los barrios de San Juan-San José, Vega de San José, Zárate-Casablanca, El Batán, San Roque, Vegueta, La Isleta, Las Coloradas y Mesa y López.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha señalado que “la aprobación de estos pliegos supone un nuevo avance en el Plan de Asfaltado municipal y permitirá mejorar el estado de numerosas vías de dos distritos de la ciudad con una inversión superior a los 5,3 millones de euros”.

“Con estas actuaciones renovaremos más de 207.500 metros cuadrados de calzada para mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación y conservar adecuadamente el viario público”, ha añadido Díaz.

La Junta de Gobierno también ha autorizado el gasto y la apertura del procedimiento para la adjudicación de los dos lotes, cada uno de los cuales tendrá un plazo de ejecución de cinco meses desde el comienzo de las obras.

Primer lote

El primer lote corresponde al distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira y cuenta con un presupuesto base de licitación de 3.291.927,96 euros. El proyecto comprende la renovación de 134.370,42 metros cuadrados de calzada en 43 vías de seis barrios.

En San Juan-San José se renovará íntegramente el firme del paseo de San José. En Vega de San José se renovarán la avenida Eufemiano Jurado y la calle Alicante, mientras que en Zárate-Casablanca los trabajos se concentrarán en varios tramos del paseo de Blas Cabrera Felipe.

En El Batán se repavimentarán la carretera del Centro y las calles Albert Schweitzer, Alex Carrel, Anatole France, Carlos de Lama, Ernest Hemingway, Gabriela Mistral, George Bernard Shaw, Georges Pierre Seurat, Luigi Pirandello, Marie Curie, Miguel Ángel Asturias, Párroco Segundo Vega, Severo Ochoa, Thomas Mann y Yasunari Kawabata.

En San Roque, el proyecto incluye las calles Fama, Malagueñas, Masequera, Caramillo, Farnesio, Florinda, Sirinoque, Fragata, Rancho de Ánimas, Folías, Isas, Polca, Saltonas, Timple y Zorondongo.

Por último, en Vegueta se renovarán las calles Alcalde Francisco Hernández González, Hernán Pérez de Grado, Padre José de Sosa, Reyes Católicos, Profesor García Tello, Juan E. Doreste, Pelota y Castillo.

Segundo lote

El segundo lote cuenta con un presupuesto de 2.086.427,12 euros y permitirá renovar 73.167,92 metros cuadrados de calzada en 36 vías del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme.

En La Isleta se actuará en las calles La Naval, Anzofé, Tauro, Tecén, Guayedra, Tenesor, Osorio, Faicanes, Tamadaba, Bandama, Tinguaro, Betenjuí, Luján Pérez, Pérez Muñoz, Benartemi, Tanausú, Guimídafe, Acero, Coronel Rocha, Faro, Arauz, Angostura, Benecharo y Palmar.

En Las Coloradas se renovarán la carretera de Las Coloradas y las calles Mateo Apóstol, Jesús Nazareno, Juan Apóstol, María Dolorosa, Miguel Hernández Febles, Padre Morales Melero, Pedro Apóstol, Santiago Apóstol, Semana de la Pasión y Verónica.

El proyecto también contempla la repavimentación de la calle León y Castillo, en el tramo comprendido entre Cirilo Moreno y Juan Manuel Durán, en el entorno de Mesa y López.

Renovación integral

Los proyectos incluyen el fresado de las superficies existentes y el saneamiento del firme cuando sea necesario, así como la colocación de una nueva capa de asfalto. Las actuaciones contemplan también la adaptación a la nueva rasante de tapas, pozos de registro, rejillas pluviales y arquetas, además de la reposición de las marcas viales existentes y la incorporación de nueva señalización cuando resulte necesario.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Asfaltado 2024-2031, que contempla una inversión de 40 millones de euros para renovar 474 calles de los cinco distritos de la ciudad y de sus principales zonas industriales.

La aprobación de estos pliegos supone un nuevo avance en la primera fase del plan, correspondiente al periodo 2024-2027, que cuenta con 18,3 millones de euros para actuar en 266 vías.

Avances del Plan de Asfaltado

Durante este año, el Ayuntamiento ha culminado diferentes intervenciones en distintos puntos del municipio. Entre ellas se encuentra la renovación integral del firme del paseo de Tomás Morales, donde no se realizaba una actuación de estas características desde hacía más de medio siglo. Las obras, que contaron con una inversión de 785.281,03 euros, incluyeron además la adaptación de 51 puntos para mejorar la accesibilidad.

Asimismo, el pasado mes de julio finalizaron las obras de renovación del firme en una veintena de calles de Guanarteme, una actuación que permitió mejorar más de 43.500 metros cuadrados de calzada con una inversión cercana a 1,2 millones de euros.

A estas intervenciones se suman las culminadas en marzo en El Sebadal; la renovación del firme de la avenida de Escaleritas, donde también se actuó en las calles Pepe Castellano y Bejeque; y la repavimentación del acceso al antiguo cuartel Manuel Lois. La actuación en Escaleritas contó con una inversión de 529.891,35 euros e incorporó medidas complementarias para mejorar la accesibilidad. Por otro lado, el Ayuntamiento continúa con la renovación del firme en Alcaravaneras, cuyos trabajos se encuentran en su fase final.