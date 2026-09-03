El Puerto de Las Palmas gana 335 metros de atraque ante un recinto colapsado

El muelle adosado al Reina Sofía estará culminado a finales de verano de 2028 dotando al Puerto de Las Palmas de 335 metros más de línea de atraque y una explanada de cerca de 16.000 metros cuadrados, después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordara este jueves el inicio del proceso de licitación durante una sesión extraordinaria.

La obra, una de las de mayor envergadura que afronta La Luz en los próximos años, cuenta con un presupuesto de 45,3 millones de euros procedentes de fondos europeos, tiene un plazo de ejecución de 20 meses, a lo que hay que sumar los 35 días hábiles que tienen las empresas para presentar sus ofertas y el tiempo necesario para la formalización del contrato y la firma del acta de replanteo. Así, si no surgen imprevistos, a finales del verano de 2028 el recinto de la capital grancanaria podría estar inaugurando un espacio importante con el que poder seguir creciendo, dado que la capacidad del recinto está colmatada prácticamente todo el año.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, recalca el hecho de que Puertos del Estado haya autorizado esta obra "sin tener una concesión asociada", un requisito que se suele exigir como "garantía de que va a haber una rentabilidad". En ese sentido, añade, se ha conseguido "defender ante Puertos del Estado que este no puede estar ligado a una concesión, sino que lo que necesitamos es espacio, necesitamos línea de atraque para seguir colocando todos esos grandes barcos que están viniendo, que es lo que nos demandan y espacio de maniobra".

Este nuevo espacio será, por otro lado, un atractivo para las empresas del sur y el centro de América que ya han mostrado su interés por utilizar el Puerto de Las Palmas como hub para el almacenamiento y distribución de mercancías hacia África, aunque Calzada asegura que se destinará al proyecto que sea necesario.

Prolongación sur del Muelle Reina Sofía en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

De forma paralela, el Puerto licitará la asistencia técnica de esta obra por 544.750 euros.

Astican asume la concesión de Hamilton

Por otro lado, el Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas autorizó este jueves la transferencia y la transmisión de las acciones de la empresa Hamilton y Compañía SA a favor de Astilleros Canarios SA. "Se trata de una concesión 8.076 metros cuadrados de titularidades de Hamilton con destino a reparaciones navales, terminal polivalente que se le otorgó a la compañía en 2019 previo concurso y que expira en diciembre de 2047", precisa Calzada.

"Este fue uno de los temas que se había dejado sobre la mesa en el anterior consejo porque se entendió que habría que añadir un informe que estudiase de forma más pormenorizada que no existe ninguna posición de dominio respecto de Astican ahora mismo", añade la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Una vez confirmado este extremo y que "está bastante alejada de los límites que se establecen", se ha dado vía libre a esta operación entre empresas.

Astican consolida su modelo de servicio integral

El presidente de Astican, Germán Suárez, explica que "la transmisión de la concesión es un paso más para la consolidación" de lo que la compañía denomina "One stop shop", es decir, "una propuesta de valor para el mercado de las perforaciones petróleo y gas en el mar con la que pretendemos que cualquier armador de artefactos flotantes de esta categoría pueda ver satisfecha desde el Puerto de Las Palmas cualquier necesidad técnica o logística".

El máximo responsable de este astillero agrega que "la transmisión va más a allá de una simple compraventa de un título concesional", ya que "lleva aparejada la especialización y focalización en lo que cada una de las dos empresas implicadas venimos haciendo muy bien en el Puerto de Las Palmas desde hace décadas ya. En definitiva, vamos a mejorar la productividad y eficiencia de estas instalaciones portuarias que beneficiará a los armadores existentes o los nuevos que quieran confiar en nuestro puerto por ser una localización donde cualquier necesidad que tengan desde el punto de vista logístico o de reparaciones navales se verá resuelta de manera fiable y lo más rápido posible".

Otros acuerdos del Consejo de Administración

Entre otros asuntos incluidos en el orden del día se encontraba la prórroga del plazo de ejecución del Crew Center Las Palmas, un espacio destinado a tripulaciones con servicios como zona de coworking y áreas de apoyo para trabajadores marítimos, debido a retrasos derivados de ajustes del proyecto y autorizaciones sectoriales que han impedido la culminación del proyecto.

En materia de contratación, el órgano portuario acordó prorrogar hasta final de año el servicio de mantenimiento y conservación del sistema de control de accesos a los muelles del Puerto de Las Palmas, mientras se tramita el nuevo contrato. También se aprobó una ampliación del plazo del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de los nuevos sistemas de control de accesos del Puerto de Arrecife.

Además, el Consejo dio luz verde al desistimiento del procedimiento de recusación promovido por IR Max Inversiones contra el director de la Autoridad Portuaria. Según explicó Calzada, la empresa había presentado dos querellas que posteriormente fueron archivadas, por lo que la institución considera que ya no existe una causa objetiva que justifique la recusación por supuesto conflicto o enemistad manifiesta.

Por último, el Consejo dio cuenta del relevo en la representación de las cámaras de comercio de la provincia de Las Palmas, con la incorporación de Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, como vocal del órgano hasta febrero de 2029, dentro del acuerdo de rotación alcanzado entre las cámaras de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.