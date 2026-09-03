Raúl Asencio, la promesa canaria del Real Madrid que pasó del banquillo del Bernabéu al del juzgado

Raúl Asencio del Rosario nació el 13 de febrero de 2003 en Las Palmas de Gran Canaria. 23 años después, su nombre se encuentra entre los más reconocidos de las jóvenes promesas del mundo futbolístico: más de 5.752 minutos jugados en el primer equipo del Real Madrid, siendo titular en partidos importantes de LaLiga EA Sports y UEFA Champions League, y llegando a ser convocado con la Selección Española para el doble encuentro de cuartos de final de la UEFA Nations League, donde se vieron las caras el combinado nacional contra los Países Bajos en el año 2025.

Un despegue deportivo que se ha visto condicionado por su vida personal y los procesos judiciales en los que ha estado involucrado: el caso Canteranos y la condena por conducir ebrio. En esta línea, su entrenador, José Mourinho, afirmó que «no está feliz» con la situación del defensa y que, si bien «errores cometemos todos, los errores acumulados son una cosa diferente», matizó este viernes en rueda de prensa, dejando en duda su continuidad en el conjunto blanco.

Un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día José Mourinho — Entrenador del Real Madrid

La carrera futbolística de Asencio arranca en el equipo de la capital grancanaria Veteranos del Pilar en la temporada 2011-2012. Ese año fue suficiente para que el buque insignia del fútbol de la Isla, la Unión Deportiva Las Palmas, se fijara en su talento y decidiera incorporarle a la disciplina amarilla. Cinco años en los campos de Siete Palmas bastaron para que uno de los clubes más importantes del fútbol mundial quisiera ficharlo.

En la temporada 2017-2018, abandona Gran Canaria para ingresar en la escuela del Real Madrid en Valdebebas. Desde Cadete B hasta Juvenil A, pasa por todas las categorías inferiores del conjunto merengue, hasta que en la temporada 2022-2023 debuta en el RSC Internacional FC, la nueva marca equivalente al Real Madrid C, y posteriormente en el Castilla, el filial de mayor categoría de la entidad deportiva. Fue en esta etapa cuando sucedieron los hechos relacionados con el vídeo de contenido sexual de dos jóvenes (una menor), con otros tres canteranos madridistas pertenecientes al Madrid C.

Debut en Primera División

En el año 2024, una lesión en el minuto 30 del central brasileño Éder Militão propició el debut del grancanario en la Primera División del fútbol español, en un encuentro que le enfrentaba en el Santiago Bernabéu contra el Club Atlético Osasuna. A partir de ese momento, la confianza de Carlo Ancelotti —técnico madridista entonces—, junto a la proliferación de los problemas físicos en la zaga madridista, le permitió jugar un total de 46 partidos, 35 de ellos como titular.

En cuestión de unos pocos meses, su irrupción meteórica le llevó de pasar en Primera Federación —el equivalente a Segunda B— con el Real Madrid Castilla a ser titular indiscutible con el primer equipo de uno de los mejores clubes del mundo y a debutar en la UEFA Champions League, la competición europea por excelencia. La guinda a este fenómeno fue la convocatoria con la Selección Española de Fútbol, de la mano de Luis de la Fuente, sin haber pasado anteriormente por sus categorías inferiores.

En 2025, ya forma parte del primer equipo de la disciplina merengue. Fruto de esto, el Real Madrid renueva su contrato, alargándolo hasta junio de 2029 y con una subida salarial progresiva, que comenzó con 6,2 millones de euros y alcanzará los 9 'kilos' en su última campaña. La temporada pasada, ya contó como una pieza más para, primero, Xabi Alonso, y posteriormente, Álvaro Arbeloa. Sin embargo, las lesiones comenzaron a hacer mella en su progresión y lo apartaron de los terrenos de juego durante siete encuentros.

Lesión y alcohol al volante

En la actualidad, se ha perdido los tres primeros partidos de LaLiga EA Sports a causa de una lesión muscular. El 19 de agosto, a dos semanas de que empezase el juicio por el delito de revelación de secretos por pedir y enseñar el vídeo sexual de las jóvenes, el jugador fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol —casi cuadriplicando la tasa máxima permitida— en el sur de Gran Canaria.

Su continuidad en el Real Madrid parece complicada tras la última rueda de prensa de su técnico, José Mourinho, este jueves, en la que afirmó que «un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día» y que todos los actos que realiza fuera del área profesional «dañan el prestigio de un club que es intocable», concluyó. De momento, el club ha abierto un expediente disciplinario al grancanario después de su última aventura al volante y estudia cómo sancionarle en base a su régimen interno.

Su situación deportiva le llevó a protagonizar multitud de portadas en los medios deportivos de referencia en el ámbito nacional, y su situación extradeportiva, la de los diarios generalistas. El tiempo será el que diga dónde acaba Raúl Asencio.