El Centro Insular de Deportes culmina las tres fachadas principales y el vaso de la piscina

El nuevo Centro Insular de Deportes (CID) se erige ya sobre la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria dejando entrever, al menos en su fachada, la moderna remodelación a la que ha sido sometido en los últimos 14 meses. Las obras, que forman parte del proyecto 'Mirando al Mar', han superado ya el 65% de su ejecución, culminando tres de sus fachadas principales, así como el vaso de la piscina.

El recinto deportivo encara la recta final de una transformación integral que comenzó hace más de un año y que permitirá actualizar una de las instalaciones más emblemáticas de la capital grancanaria, con más de tres décadas de historia. La previsión del Cabildo es que los trabajos concluyan en el primer trimestre de 2027, en concreto, en el mes de marzo.

El consejero insular de Deportes, Aridany Romero, destacó que la obra avanza "en tiempo adecuado" y mostró su satisfacción por el desarrollo de los trabajos transcurridos 14 meses de su inicio, "algo que en ocasiones no es habitual en la obra pública", subrayó.

Uno de los cambios más visibles de la reforma es la nueva piel exterior del edificio. Desde la Avenida Marítima ya se aprecia la estética que marcará la futura imagen del Centro Insular de Deportes, con una fachada diseñada para ganar protagonismo y conectar el interior del recinto con el entorno marítimo y urbano.

Romero explicó que continúan avanzando los trabajos en la fachada retranqueada de cubierta sobre el nuevo edificio, mientras que las tres fachadas principales del pabellón están "prácticamente completadas".

Fachada del Centro Insular de Deportes, desde la Avenida Marítima. / Cabildo de Gran Canaria

La remodelación incorpora lamas de bambú especialmente diseñadas para resistir las condiciones del entorno, como la salinidad, la proximidad al mar, los episodios de calima y la ubicación junto al área portuaria. Este material, además de aportar una nueva imagen al recinto, facilitará las labores de mantenimiento y limpieza.

Una piscina a cota 'cero' y nuevas zonas de agua

La zona de piscinas es otro de los grandes cambios del proyecto. Los trabajos de regularización de los vasos ya han finalizado y desde la institución insular resaltan que la instalación se encuentra preparada para iniciar las labores de impermeabilización.

Además, ya han comenzado los trabajos en la zona destinada al aquagym y al spa, mientras que la previsión es que la piscina pueda quedar terminada a finales de este año. Esta parte es otra de las novedades del proyecto, ya que su construcción se ha realizado en un nuevo edificio contiguo destinado a albergar también todas las zonas de agua y el gimnasio. Una instalación que pasará a 'cota cero', una modificación que, según Romero, "resulta clave para la accesibilidad de todos los usuarios". En los vestuarios también avanzan los trabajos, con la instalación del falso techo y la impermeabilización de las zonas de duchas.

El Cabildo de Gran Canaria prevé que la piscina quede terminada a finales de año

La segunda y tercera planta estarán destinadas al gimnasio, salas polivalentes y oficinas. Los diferentes espacios comienzan a tomar forma, con avances en el gimnasio, la sala de spinning y el spa. "En las salas fitness y de usos múltiples ya se ha ejecutado el atezado bajo pavimento y se han instalado los sistemas eléctricos necesarios para su funcionamiento", explicó el titular del área.

El proyecto permitirá ampliar también la capacidad de usuarios abonados. El Centro Insular de Deportes pasará de poder acoger 3.500 abonados a alcanzar los 5.000 usuarios, aunque el aforo para eventos deportivos apenas variará y quedará fijado en unos 3.500 espectadores.

Avance de la cancha y la cubierta del Centro Insular de Deportes. / Cabildo de Gran Canaria

Los trabajos avanzan también en la cubierta del pabellón, que alcanza el 50% de ejecución después de completar la primera capa de aislamiento. La actuación incluye una nueva cubierta fotovoltaica formada por 728 paneles solares distribuidos sobre 2.000 metros cuadrados, con el objetivo de reforzar la eficiencia energética del recinto.

Además, continúan los trabajos en los trasdosados del graderío, con un 20% de las estructuras completadas, así como en las instalaciones generales de climatización, electricidad y fontanería. "En general, la obra presenta un buen avance para iniciar en un mes los trabajos de acabados de paramentos verticales y horizontales", añadió Romero.

Un espacio referente

El proyecto 'Mirando al Mar', con un presupuesto cercano a los 19 millones de euros, está ejecutado por Construplan SL y diseñado por la UTE formada por Nexo Arquitectura y TPF Ingeniería. Su objetivo es convertir al Centro Insular de Deportes en una instalación moderna, sostenible y adaptada a las necesidades actuales.

"Esperamos tener en marzo una nueva instalación deportiva donde se gestaron los principales éxitos deportivos en Gran Canaria" Aridany Romero — Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacaba durante una de sus últimas visitas al recinto que el CID forma parte de la memoria deportiva de la Isla. "Aquí está una parte de la memoria y de la historia de Gran Canaria y de la ciudad", al tiempo que resaltaba que la instalación está llamada a convertirse en "un icono arquitectónico de la ciudad".

La actuación mantiene elementos emblemáticos del edificio, como los pórticos de madera laminada, pero incorpora mejoras técnicas para aumentar el aislamiento acústico y reducir el impacto hacia el exterior.

Aunque la acústica no había generado problemas con los residentes de las zona aledañas, el consejero de Deportes explicó que se han introducido medidas adicionales para reducir todavía más la transmisión del sonido, entre ellas una modificación en la configuración de las gradas para favorecer la absorción de las ondas acústicas. "Nuestra intención desde el minuto uno ha sido que no genere ninguna distorsión ni problema a los vecinos y vecinas que aquí residen", subrayó.

La reforma culminará así la transformación de uno de los espacios deportivos más reconocibles de Las Palmas de Gran Canaria, que encara una nueva etapa para mantenerse como referencia del deporte de élite y de la práctica deportiva diaria de miles de usuarios.