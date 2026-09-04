Educación asume la obra de un ascensor en un colegio adaptado para niños con discapacidad motora de Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha adjudicado a la empresa Gratec la construcción de un ascensor en el CEIP José Pérez y Pérez, en Barrio Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria para facilitar la movilidad del alumnado al tratarse de un centro preferente para niños y niñas con discapacidades motoras.

Tras varios meses de reivindicación por parte de la dirección del colegio y de las familias cuyos hijos requieren de sillas de ruedas, andadores o tienen una movilidad reducida, el Ejecutivo regional asume su instalación tras finalizar el proceso de licitación.

El centro lleva dos décadas usando un montacargas para que los niños accedan a las aulas de las plantas superiores, un sistema de transporte que además había quedado obsoleto y que no funcionaba correctamente desde el pasado mes de febrero.

Desde la administración regional aclaran que asumen la obra "a pesar de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el responsable del mantenimiento de las instalaciones, al tratarse de un centro de titularidad municipal". Sin embargo, desde el Consistorio señalan que el cambio de elevador "es competencia del Ejecutivo regional" y que una vez instalado, "el Ayuntamiento se hará cargo de su mantenimiento".

Desde el Ayuntamiento subrayan que la competencia municipal es el mantenimiento, no la instalación

Plazos

La adjudicación de la obra está presupuestada en 96.567 euros. Una vez formalizado el contrato, la empresa dispone de un plazo de 15 días hábiles para iniciar las obras. Una vez empiece a correr el tiempo, desde la Consejería valorarán si las obras son compatibles con la actividad lectiva, de lo contrario advierten que "tendrían que hacerse en Navidad". Una vez comenzadas, la duración prevista será de entre cuatro y cinco meses de ejecución. Aún así, garantizan que el ascensor esté funcionando el presente curso.

La noticia fue recibida con alegría entre las familias. "Es una superalegría, hacía falta desde hace años", destaca Cristina Alejandro, madre de una niña que requiere de silla de ruedas para acceder al centro escolar. Aun así, le preocupa cómo retomar las clases el próximo 10 de septiembre si aun no comienzan las obras.

Tanto ella como el resto de padres se han visto afectados cada vez que el montacargas se estropeaba. "Llevamos todo el verano expectantes desde que supimos que la obra había salido a licitación", añade. "Sobre todo porque no sabemos si el regreso a clases, las aulas las van a dejar en la planta alta o las van a bajar para que ellos puedan asistir".

"Es una superalegría, hacía falta desde hace años" Cristina Alejandro — Madre de una de las alumnas

Y es que las aulas se encuentran en la segunda y tercera planta y en más de una ocasión, ante la incapacidad del montacargas de soportar el peso de las sillas eléctricas, se veían obligadas a dejarlas en las aulas y bajar a sus hijas en brazos. "Son sillas que pesan hasta 120 kilos y a veces nos llamaban del colegio para decir que no podían bajar a las niñas", añade.

Cristina acudía entonces con la silla de ruedas manual para poder llevar a su hija Marta de vuelta a casa al finalizar las clases. Así durante los últimos cinco años en los que su hija lleva escolarizada en el centro. "Yo, además, estoy operada de escoliosis, con lo que supone hacer ese esfuerzo". Años de reivindicación que parecen ver la luz, al menos de cara al final de año que favorezcan la inclusión y la no segregación del alumnado con discapacidad respecto al resto.