Las Palmas de Gran Canaria y Victoria consolidan su colaboración cultural ante el horizonte de 2031

Las Palmas de Gran Canaria y Victoria, capital de la isla maltesa de Gozo (Għawdex), han reforzado sus vínculos culturales durante una visita institucional centrada en el intercambio de experiencias ante la posibilidad de que ambas ciudades formen parte del camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031. El alcalde de Victoria, Brian Azzopardi, acompañado por los concejales Joseph Debrincat y Josef Schembri, mantuvo este viernes un encuentro con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y recorrió varios espacios históricos y culturales de la capital grancanaria.

La reunión da continuidad al encuentro celebrado el pasado mes de julio en Victoria, donde ambas ciudades acordaron avanzar en ámbitos como la creación contemporánea, la movilidad de artistas y el intercambio de conocimientos. Victoria ya ha sido designada por Malta como Capital Europea de la Cultura 2031, mientras que Las Palmas de Gran Canaria continúa en la fase final del proceso español de selección.

La alcaldesa señaló que la visita permitía conocer de cerca el proyecto de Victoria y avanzar en la preparación de la candidatura grancanaria. También incidió en la posibilidad de que ambas ciudades mantengan una relación de colaboración más allá del proceso de elección, mediante iniciativas culturales compartidas.

Por su parte, el alcalde de Victoria puso en valor las similitudes entre ambas islas y defendió que una posible elección conjunta enviaría un mensaje sobre la presencia de los territorios insulares y periféricos dentro del proyecto europeo. Azzopardi señaló que Canarias y Malta comparten retos relacionados con su dimensión territorial y su posición geográfica.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la delegación maltesa, en los murales del proyecto Rebel Walls / La Provincia

REBEL WALLS conecta las propuestas culturales de ambas ciudades

La agenda del alcalde de Victoria incluyó una visita al Museo Castillo de Mata, donde conoció el proyecto ‘REBEL WALLS. Urban Stories’, una iniciativa centrada en el arte urbano como expresión cultural contemporánea y espacio de participación.

La exposición reúne las intervenciones de 14 artistas urbanos y convierte los muros del Castillo de Mata en un lugar de creación y diálogo con nuevas formas de cultura donde han expuesto Jason Joe Farrugia y Cynthia Saliba, procedentes de Gozo.

El intercambio abre nuevas posibilidades de cooperación en ámbitos como las residencias artísticas, el patrimonio, la creación contemporánea y la participación ciudadana.