Rafael Díaz toma el mando de Hamilton con un plan para llevar la empresa del Puerto de Las Palmas al exterior

El hasta ahora jefe de Auditoría y Control Interno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Rafael Díaz, afronta una nueva etapa profesional asumiendo la dirección general de Hamilton & Cía., una de las empresas asentadas en el Puerto de Las Palmas, con tres objetivos claros: reforzar la organización interna, impulsar nuevos proyectos y abrir nuevas oportunidades de negocio tras una amplia trayectoria en el ámbito marítimo-portuario.

Rafael Díaz explica que asume este cargo como un nuevo desafío profesional y con el reto de consolidar una nueva etapa para una compañía «muy dinámica».

Más eficacia interna y mejor servicio a los clientes

Uno de los primeros pasos que dará será trabajar en la mejora de los procesos internos y en la organización de la compañía para ganar eficacia. De esta manera, la empresa busca «ofrecer un mejor servicio y de mayor calidad a sus clientes», señala.

Entre las prioridades inmediatas sitúa la continuidad de los proyectos que ya estaban en marcha y, especialmente, el crecimiento fuera de Canarias. «Uno de los objetivos más importantes pasa por la internacionalización», afirma, al tiempo que destaca que se trata de un ámbito que encaja con su perfil profesional vinculado al análisis estratégico y al desarrollo de negocio.

Rafael Díaz, nuevo director general de Hamilton / La Provincia

Hamilton prepara nuevas implantaciones internacionales

Hamilton y Cía. cuenta actualmente con unos 60 trabajadores y forma parte del grupo Transcoma, integrado por 14 compañías.

La compañía está implantada en España, Francia, Estados Unidos, Singapur, Venezuela y Surinam, cuenta con presencia operativa en Gibraltar, y proyecta nuevas implantaciones en Dubái, Portugal y Uruguay.

«Su estrategia combina crecimiento orgánico, adquisiciones, creación de nuevas empresas e internacionalización de servicios, avanzando hacia una oferta integral 360º para la cadena logística y marítimo-portuaria», apunta el nuevo director general.

Su llegada coincide además con una etapa de transformación para la empresa, después de que Hamilton haya dejado la gestión de la terminal a Astican. El nuevo director considera que este momento abre una oportunidad para reforzar otros ámbitos de actividad y continuar desarrollando nuevas líneas de negocio.

«Es un proyecto que cuando me lo plantearon me gustó y estaba muy acorde con mi forma de ver las cosas, con lo que me gusta: el análisis estratégico, el desarrollo de negocio y la captación de nuevas oportunidades», apunta.

Una trayectoria vinculada al sector portuario

La incorporación de Rafael Díaz aporta a Hamilton una experiencia acumulada durante años en el ámbito marítimo-portuario. Ha desempeñado responsabilidades en diferentes autoridades portuarias, entre ellas las de Las Palmas, Tenerife y Almería. En estas dos últimas, además, ejerció como director.

"No hay que conformarse con lo que ya está planificado, sino seguir buscando otros caminos" Rafael Díaz — Director general de Hamilton

«Creo que he sido una persona afortunada porque conozco muy bien los puertos de Canarias», señala. Su trayectoria combina además etapas en el sector público y privado, una experiencia que considera clave para afrontar esta nueva responsabilidad.

Arquitecto e ingeniero de formación, Díaz está especializado en el ámbito marítimo y portuario, con varios másteres relacionados con derecho marítimo, gestión portuaria e internacionalización. También mantiene una vertiente académica e investigadora, con publicaciones periódicas.

Actualmente está doctorándose en Cooperación Portuaria Internacional en la Cátedra de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Un reto profesional para una nueva etapa

El nuevo director reconoce que su llegada a Hamilton supone un reto de gran dimensión, aunque asegura que afronta esta etapa con motivación. «Es un reto importante para mí, pero no me asusta. Los objetivos de la compañía me gustan y creo que están muy alineados con mi forma de trabajar», afirma.

Su hoja de ruta pasa por consolidar los proyectos existentes, avanzar en la internacionalización y continuar explorando nuevas oportunidades. «No hay que conformarse con lo que ya está planificado, sino seguir buscando otros caminos y otras oportunidades», concluye.