San Cristóbal se prepara para la transformación de la playa de La Puntilla con nuevas zonas peatonales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará la próxima semana, tras la festividad del Pino, la ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de La Puntilla, en el barrio marinero de San Cristóbal. La actuación, adjudicada a la empresa Urban 2020 S.L. por un importe de 778.041 euros y cofinanciada con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto, promovido por la Concejalía de Ciudad de Mar, que dirige el concejal Pedro Quevedo, y desarrollado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, con el edil Mauricio Roque al frente, abarca una superficie de 1.810 metros cuadrados comprendidos entre la calle Estribor, el muelle pesquero de San Cristóbal y la calle Popa. Su objetivo principal es reordenar de forma integral este espacio litoral, priorizando el uso peatonal, la renaturalización del entorno y la mejora de los accesos.

La empresa y los técnicos de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, Geursa, han previsto un desarrollo del trabajo por fases para alterar lo mínimo posible la rutina diaria del barrio y la seguridad de los peatones, desde la instalación de la infraestructura de obra, el vallado de la zona de actuación y la implantación de la señalización de tráfico correspondiente; hasta la demolición de las aceras, la renovación de los accesos y los espacios peatonales.

Acceso

Durante las obras, el acceso a la playa se realizará por la calle Dr. D. Antonio Luis Sánchez Fleitas. La calle Estribor, por otro lado, permanecerá cerrada a los vehículos hasta el número 15, al menos durante la primera mitad de la ejecución del proyecto. En cualquier caso, las zonas afectadas quedarán perfectamente señalizadas para los conductores que accedan al paseo y al muelle pesquero, por la calle Babor.

Entre las actuaciones previstas destaca la repavimentación en plataforma única de la calle Estribor como prolongación del Paseo de San Cristóbal, restringiendo el tráfico a vehículos excepto a los servicios de emergencia y mantenimiento. Asimismo, se habilitarán nuevos accesos a la arena mediante rampas y escaleras adaptadas a la normativa de accesibilidad. En los tramos finales sobre la arena se emplearán materiales ligeros y desmontables en cumplimiento con la normativa de Costas.

El entorno renovado sumará nuevas áreas de estancia y solárium dotadas de mobiliario urbano. El proyecto se completa con la instalación de módulos prefabricados de aseos accesibles, así como un sistema de alumbrado diseñado para minimizar la contaminación lumínica y proteger el cielo nocturno.

Esta intervención busca potenciar la identidad marinera de la playa de La Puntilla dentro de la estrategia municipal 'Ciudad de Mar', integrando soluciones urbanísticas adaptables a desarrollos futuros en el frente marítimo de San Cristóbal y reafirmando el compromiso con la sostenibilidad en la costa capitalina.