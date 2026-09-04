Schamann recupera su romería en la fiesta de Los Dolores

La fiesta de Los Dolores comienza el próximo viernes 11 con un completo programa de actividades que finalizará el domingo 20. La principal novedad en esta edición es la recuperación de la romería del barrio, que durante años ha quedado relegada a un segundo plano por falta de participación. En esta ocasión, siete carretas desfilarán por el barrio en una cita que la comisión de fiestas espera que vuelva a ser multitudinaria.

En las últimas fiestas, la romería cada vez congregaba a menos personas, por lo que el año pasado tomaron la decisión de convertirla en un paseo romero sin animales. "Fueron cayendo el número de carretas de cinco, a cuatro y luego a tres. El problema es que llegaban totalmente vacías a la puerta de la iglesia", afirmó el miembro de la comisión de fiestas, Emmanuel Corza.

La decisión consiguió que los vecinos se dieran cuenta de la necesidad de participar para no perder las costumbres. "Aunque la romería de Schamann no es centenaria, sí que se ha convertido con el tiempo en algo tradicional", valoró Corza. Por su parte, la concejala del distrito de Ciudad Alta, Betsaida González, deseó que la romería se convierta en "santo y seña" de las fiestas y animó a los vecinos a acudir.

Asimismo, el programa también cuenta con otras actividades como la gala de las lentejuelas o la gala Drag Queen, que suelen recibir un gran apoyo. También los más pequeños de la casa podrán disfrutar de actuaciones musicales y encuentros destinados para el público infantil.

Las fiestas finalizarán con la procesión de la virgen de Los Dolores, el domingo 20, que recorrerá las calles del barrio adornadas por las tradicionales alfombras de sal. Corza destacó que la portada del programa de las fiestas es un cuadro del artista Felo Monzón titulado Casas de Schamann que data de 1956. Para la comisión, el compromiso con la vida social y política del país que abanderaba el artista fue una de las razones de peso para escoger su obra como primera página del programa.

(Habrá ampliación)