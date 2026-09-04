El servicio público de bicicletas de Las Palmas de Gran Canaria bate su récord con 1.671 usos diarios

Sítycleta ha alcanzado un nuevo récord histórico de utilización al registrar este martes un total de 1.671 desplazamientos en una sola jornada, el mayor número de usos desde la puesta en marcha del servicio público de bicicletas de Las Palmas de Gran Canaria. El dato supone un nuevo récord para un servicio que continúa creciendo y ganando presencia en los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía.

Este nuevo máximo se produce apenas 24 horas después de que el servicio superara también su anterior récord histórico. El lunes se contabilizaron 1.595 usos, por encima de los 1.563 registrados el pasado 14 de julio. Solo un día después, Sítycleta volvió a superar esa cifra, hasta alcanzar los 1.671 desplazamientos, 76 más que el lunes y un incremento del 6,9 % respecto al récord de julio.

“Más allá del récord, lo importante es lo que nos cuentan estos datos: que cada vez más personas encuentran en Sítycleta una opción real para sus desplazamientos diarios. Cuando conseguimos que la bicicleta forme parte de la rutina de la ciudad, estamos avanzando hacia una movilidad más diversa y hacia una ciudad cada vez más pensada para las personas”, ha señalado el Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Sagulpa, José Eduardo Ramírez.

La bicicleta eléctrica

El crecimiento no se limita al conjunto del servicio. La bicicleta eléctrica ha protagonizado también las tres cifras más altas registradas en apenas tres días. Tras alcanzar los 596 usos el domingo, el lunes elevó el récord hasta los 604 desplazamientos y este martes volvió a superarlo con 666 usos. De esta manera, las bicicletas eléctricas representaron el 39,9 % de todos los trayectos de la jornada, rozando ya el 40 % de la actividad diaria del servicio.

Estos resultados reflejan la creciente aceptación de la bicicleta eléctrica como alternativa para los desplazamientos cotidianos y, especialmente, su capacidad para ampliar el alcance de Sítycleta y facilitar las conexiones entre la zona baja y los barrios de Ciudad Alta.

Un niño y un adulto en bicicleta por el carril bici de León y Castillo. / Andrés Cruz

Sítycleta dispone actualmente de 66 estaciones, de las que 42 son mecánicas y 24 eléctricas. Las estaciones eléctricas representan, por tanto, más del 36 % de la red y se localizan mayoritariamente en Ciudad Alta, donde la asistencia eléctrica facilita los desplazamientos en zonas con mayores pendientes y permite incorporar la bicicleta a trayectos que presentan una mayor exigencia física.

En este sentido, Ramírez ha destacado que la bicicleta eléctrica está ayudando a romper una barrera que la propia orografía nos planteaba. "Que prácticamente cuatro de cada diez desplazamientos del martes se hayan realizado en bicicleta eléctrica demuestra que ampliar el servicio hacia Ciudad Alta tiene sentido y que tenemos que seguir trabajando para que Sítycleta llegue cada vez a más personas y a más zonas de la ciudad”, considera.

Además, Sagulpa tiene prevista la incorporación de una nueva estación de bicicletas eléctricas en el Aparcamiento El Rincón, con el objetivo de seguir ampliando las posibilidades de combinación entre distintos modos de transporte y fomentar una movilidad sostenible e intermodal. La nueva estación permitirá conectar el uso del aparcamiento con Sítycleta y facilitar que parte de los desplazamientos por la ciudad puedan continuar realizándose en bicicleta

Los mejores meses de la historia

Los nuevos máximos diarios no son un hecho aislado, sino que dan continuidad al crecimiento registrado por el servicio durante los últimos meses. Julio cerró como el mejor mes de toda la serie histórica de Sítycleta, superando por primera vez los 39.000 alquileres, un 48 % más que en julio de 2025 y por encima de los cerca de 38.600 desplazamientos contabilizados en mayo.

Durante julio, el servicio alcanzó una media de 1.261,2 usos diarios, que se elevó hasta los 1.355,6 usos en los días laborables. Los sábados, domingos y festivos se registró una media de 989,8 desplazamientos.

Agosto terminó como el tercer mejor mes de la historia de Sítycleta, con más de 38.000 alquileres y un crecimiento del 56,8 % respecto al mismo mes de 2025

La disponibilidad media diaria durante ese mes fue de 357,8 bicicletas operativas, de las que 230,3 fueron mecánicas y 127,5 eléctricas. Esta relación entre disponibilidad y demanda se tradujo en una media de 3,53 usos diarios por cada bicicleta operativa.

Las bicicletas eléctricas también marcaron en julio un máximo mensual, con más de 12.600 usos, superando los cerca de 12.100 alcanzados en junio.

Por su parte, agosto terminó como el tercer mejor mes de la historia de Sítycleta, con más de 38.000 alquileres y un crecimiento del 56,8 % respecto al mismo mes de 2025. La media fue de 1.227,6 usos diarios, con 1.333,8 desplazamientos durante los días laborables y 1.004,8 los sábados, domingos y festivos.

En agosto, el servicio contó con una disponibilidad media diaria de 336,6 bicicletas operativas, distribuidas entre 218,3 bicicletas mecánicas y 118,3 eléctricas. El índice de utilización se situó en 3,65 usos diarios por cada bicicleta operativa, un 3,5 % más que en julio.

Mayor aprovechamiento

Este último dato resulta especialmente significativo porque refleja un mayor aprovechamiento de la flota disponible. Pese a contar con una media de 21,2 bicicletas operativas menos que en julio, Sítycleta consiguió mantenerse por encima de los 38.000 alquileres y registrar el tercer mejor resultado mensual de su historia.

“Queremos seguir mejorando el servicio, pero también conseguir que cada bicicleta disponible tenga más vida en la ciudad. Los datos de agosto son interesantes precisamente por eso: con una disponibilidad menor, hemos conseguido mantener un nivel de utilización muy alto. Nuestro reto ahora es seguir creciendo con un servicio cada vez más eficiente, útil y cercano a las necesidades reales de quienes lo utilizan”, ha añadido Ramírez.

La sucesión de récords diarios y mensuales refuerza la evolución de Sítycleta como una alternativa cada vez más presente en la movilidad cotidiana de Las Palmas de Gran Canaria. Los desplazamientos laborales y educativos conviven con los personales y de ocio, incorporando la bicicleta pública a diferentes momentos de la vida de la ciudad.

Más que sumar récords, el crecimiento de Sítycleta refleja un cambio progresivo en la manera de moverse: pasando de ser un servicio público disponible a consolidarse como una solución de movilidad cada vez más demandada e integrada en la vida cotidiana de la ciudad.