Estas son las dos calles de Alcaravaneras que tendrán cortes nocturnos por obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuará la próxima semana con los trabajos de repavimentación en el barrio de Alcaravaneras con actuaciones nocturnas en las calles Néstor de la Torre y Valencia. Las obras se desarrollarán durante las noches del domingo 6 y del martes 8 de septiembre, de 22.00 a 6.00 horas, e implicarán cortes de tráfico en los tramos afectados.

La intervención se enmarca en el proyecto municipal de mejora del firme que se está ejecutando en esta zona de la ciudad y que tiene como objetivo renovar las calzadas, mejorar las condiciones de circulación y avanzar en la modernización del viario urbano.

Los trabajos previstos afectarán a la calle Néstor de la Torre, en el tramo comprendido entre calle Galicia y Presidente Alvear, y a la calle Valencia, en la zona correspondiente al Mercado Central. Durante el desarrollo de las actuaciones será necesario restringir el paso de vehículos en estos puntos.

Actuaciones para renovar el viario del barrio

Mapa asfaltado Alcaravaneras / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, señaló que estas actuaciones forman parte de la planificación municipal para mejorar el estado de las calles de Alcaravaneras y continuar con la renovación de la red viaria de la ciudad, y se integra en un programa más amplio de mejora del firme que también ha incluido actuaciones ya finalizadas en Escaleritas y Guanarteme. El proyecto conjunto cuenta con una inversión global de 2,89 millones de euros destinada a la mejora de calles y espacios viarios en diferentes zonas del municipio.

Un plan de asfaltado con actuaciones hasta 2031

Estas obras forman parte del Plan de Asfaltado 2024-2031 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que contempla actuaciones en 474 calles del municipio con una inversión prevista de 40 millones de euros para renovar progresivamente la red viaria urbana y mejorar las condiciones de circulación en los distintos barrios de la capital grancanaria mediante actuaciones de conservación y mejora del pavimento.