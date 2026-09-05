"Siempre es siempre": este barrio de Las Palmas de Gran Canaria convierte una pared en el recuerdo del piloto Jéremy Bernet

Subido a su moto, con el mono de competición y una enorme sonrisa en el rostro. Esa es la imagen que desde ahora acompaña a los vecinos de Escaleritas cada vez que pasan por la calle Almirante Benítez Inglott. Ahí, en la pared de uno de los bloques de vivienda del extinto Patronato, una pared de 15 metros de altura y cinco metros de ancho se ha transformado en un homenaje gigante a Jéremy Bernet, el joven piloto fallecido hace nueve meses en un accidente de tráfico y cuya memoria continúa muy presente entre quienes compartieron con él su vida y su pasión por el motociclismo.

El mural no es únicamente una pintura. Es la forma que ha encontrado todo un barrio para mantener vivo el recuerdo de un joven que dejó una profunda huella entre familiares, amigos y vecinos. Recreando una foto tras su participación en uno de los circuitos de motociclismo más importante del país, el de Jerez, Carlos Mujica, grafitero autor del mural, retrata al piloto como tantas veces su familia y amigos le vieron, equipado para ganar. Junto a él, una frase que resume el sentimiento colectivo: «El barrio no te olvida, siempre es siempre», una expresión que solía usar entre su gente más cercana.

La Provincia

El número 33 para competir

Cada elemento del diseño guarda un significado especial. La composición incorpora la torre del circuito de Jerez y figura el número con el que solía competir, el 33. «Era su número favorito», recuerda su hermana Indira Bernet. El artista urbano lo recrea con el pulgar de la mano derecha levantado, en señal de optimismo.

En la parte inferior, un pergamino en forma de carretera completa la escena. En él queda recogido su lema y el recuerdo colectivo que procura transformar la ausencia en memoria. La idea comenzó a gestarse en uno de los momentos más difíciles para la familia.

La despedida de Jéremy todavía estaba reciente cuando sus amigos tuvieron claro que querían hacer algo para que su recuerdo permaneciera en el tiempo. «En el mismo tanatorio sus amigos ya sabían que querían hacer algo así», recuerda Indira. A partir de ahí comenzó un proyecto que, más allá de recordar al piloto y sus logros deportivos, buscaba rendir homenaje a la persona.

A ese joven del barrio que creció entre vecinos que hoy lo recuerdan con orgullo, que compartía su pasión por las motos y que convirtió su afición en una forma de vida.

La foto en la que se inspiró el grafitero Carlos Mujica @since83 para pintar el mural de Escaleritas. / Archivo familiar

Un legado que va más allá de los títulos y los reconocimientos que consiguió con creces en su joven trayectoria con hasta 10 títulos regionales. De la mano del equipo Team Manolín, su equipo de toda la vida, conoció a su director siendo un niño. Con ese equipo consiguió los logros más significativos en la velocidad canaria. Fue para él el equipo de su vida. «Con seis años ya estaba con Manolin, y con 13 años debutaba en la Península», añade orgullosa su hermana.

"Es una alegría entrar a mi calle y verlo ahí" Indira Bernet — Hermana del piloto Jéremy Bernet

Verlo disfrutar con lo que más le gustaba era motivo de satisfacción, pero también de nerviosismo. «Cuando íbamos a verlo correr, mi madre tenía que mirar para el suelo o ponernos a hablar entre nosotras hasta que terminara de lo nerviosas que nos poníamos». Una sensación que compartían con muchas familias más cuyos integrantes se mueven en deportes de riesgo como este. Jéremy no se quedó solo en Canarias.

Participó en campeonatos nacionales e internacionales de máximo nivel, como el Campeonato de España de Velocidad y el FIM CEV Repsol, la antesala del Mundial de MotoGP. En su última etapa compitió incluso en la categoría de 1.000 cc. En todos, con gran éxito.

Respetado dentro y fuera de las pistas, sigue siendo recordado hoy no solo por su forma de pilotar, sino por su forma de ser. Entrañable y reservado, pero muy querido por todos. Tenía 25 años cuando falleció en diciembre de 2025.

Mural homenaje a Jéremy Bernet, en la calle Pío Coronado, en Schamann. / Archivo familiar

Hoy ese mural se eleva en el asfalto como sus triunfos en el podio, aunque para hacerlo realidad tuvieron que pasar muchos meses de trámites y permisos. Lo que no costaron fueron las ganas ni la ayuda del barrio. Desde comercios de la zona, como la popular hamburguesería New Machin, patrocinador en muchas de sus carreras, a la empresa de reformas Reformas Dioc, que tuvo que intervenir en la fachada antes de pintarla debido al deterioro del bloque de viviendas, que como el resto de esta parte del barrio tienen casi 60 años de antigüedad.

En el mural han colaborado vecinos, amigos y comerciantes de la zona, donando recursos y productos

El propio artista quiso incluso donar su trabajo. Con anterioridad hizo un primer mural en la calle Pío Coronado, en Schamann, en un solar privado. De ahí, el proyecto se materializó a una escala mayor en la calle Almirante Benítez Inglott. «Me llevó una semana y dos días hacerlo, pero lo disfruté mucho». Pintado en la calle que le vio crecer, el propio Carlos destaca el cariño que Jéremy dejó en el barrio. «Todo el mundo ha tenido palabras bonitas para él, eso es un reflejo de lo mucho que la gente lo quería».

Realizado con spray, el artista urbano agradece que todos quisieran ayudar, incluson llevándole comida. "Los vecinos me traían bocadillos, café y hasta botes de spray". Para él era la segunda vez que hacía un trabajo a una escala mayor. "Al final es solo una cuestión de escala, y empiezas desde arriba para no manchar abajo, es una estructura normal".

Ahora, cada vez que una moto pasa por la zona o cada vecino cruza frente al mural, vuelven a recordarlo como más le gustaba estar, subido a su moto. Una pared convertida en memoria, un rincón para el recuerdo y para descubrir, quien todavía no lo ha hecho, a un campeón del deporte.

«Al final, es una alegría entrar a mi calle y verlo ahí», destaca su hermana, quien emocionada, agradece el gesto de todos los que participaron en hacerlo realidad. «Siempre, siempre», recalca Indira. Esa frase cómplice que tanto le unió a él.