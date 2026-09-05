Del miedo a la peste a las promesas de fe: la historia de las ermitas de Las Palmas de Gran Canaria

Como una forma de control. Así surgieron los primeros templos religiosos de la capital grancanaria tras la Conquista. Las ermitas, esas pequeñas construcciones, fueron creadas para expandir la fe católica en la periferia de la urbe, así como atender a las necesidades espirituales de los nuevos enclaves y de las comunidades marginales. Desde que Gran Canaria fue sometida a la corona castellana, en el siglo XV, se construyeron templos religiosos por todo el territorio. Tres siglos después, la capital ya contaba con una larga lista de ermitas y fue entonces cuando comenzaron a dotarlas con bienes artísticos y culturales.

En el siglo XV Juan Rejón llegó por primera vez a Gran Canaria y estableció el campamento ‘Real de Las Palmas’, que se convertiría en el conato de la creación de la capital de la isla. No fue un proceso sencillo, los aborígenes lucharon para salvaguardar su tierra y costumbres, pero finalmente en 1483 la Isla fue sometida de la mano de Pedro de Vera. Una vez que el control castellano se asentó, los Reyes Católicos introdujeron a Gran Canaria en el marco político, social, fiscal y económico de la Corona de Castilla. Una de las primeras actuaciones que pusieron en marcha fue la construcción de edificaciones religiosas como forma de control y expansión del culto cristiano.

Como expone el estudio Las ermitas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XVIII. Análisis histórico y artístico de sus esculturas y pinturas, el Fuero de Gran Canaria de 1794 plasmó el modelo municipal y de organización del territorio, así como el reparto del agua y las tierras a las personas que habían participado en el proceso de conquista de forma indirecta o directa. De esta forma, los investigadores Pablo Rivero y Manuel Lobo explican que a raíz de este Fuero se creó el Cabildo-Isla, el principal órgano de poder.

La expansión poblacional durante el siglo XVI significó el incremento de las construcciones religiosas

Adentrados en el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española, la dinastía borbónica toma el poder. El cambio de reinado y los cambios económicos y políticos influyeron en el Archipiélago, ya que en este siglo las desigualdades entre el campesinado y la aristocracia se incrementaron de tal manera que las hambrunas y malas condiciones obligaron a muchos a emigrar a Latinoamérica, en concreto a países como Cuba, Venezuela, Uruguay o incluso regiones norteamericanas como Florida o California. La emigración llegó a ser institucionalizada a través del denominado tributo de sangre, una norma que establecía que por cada cien toneladas de productos que se exportaba era necesario corresponder con el envío de cinco familias canarias. Un sistema que era visto como una oportunidad por los canarios para mejorar su situación en una tierra con posibilidades de riqueza.

En una época en la que la clase baja a penas podía subsistir a través de lo que cosechaban, el poder no solo se podía limitar al gobierno institucional, sino que también se distribuyó en el poder de la iglesia. La ermita más antigua que se conserva es la de San Antonio Abad, en Santa Ana, cuya construcción se remonta a 1478 a los bordes del barranco del Guiniguada. La estructura original fue demolida después de que un temporal destrozara el techo, de hecho, solo se conservó la fachada y los bienes artísticos que fueron salvaguardados en el Hospital San Martín. La inauguración de la nueva estructura fue en 1758, coincidiendo con las fiestas de San Antonio Abad, a quien dirige su culto.

La ermita del Espíritu Santo. / José Pérez Curbelo

Le sigue en época la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que fue construida sobre el terreno donado por López Sánchez Valenzuela, un gobernador que tras ser atrapado por los berberiscos y conseguir escapar, hizo la promesa de que intercedería para la construcción de un templo en honor a la virgen. Fue destruida en 1836 y se cree que pudo estar en el entorno de la actual calle Remedios, en Triana.

Mejorar la cosechas

Otros templos se crearon para detener la peste que azotaba a la ciudad. La ermita de Nuestra Señora de los Reyes se encontraba dentro de la muralla, pero quedó destruida durante el ataque de Van der Does en 1599, cuando los holandeses saquearon, quemaron e intentaron hacerse con la ciudad. La reconstrucción estuvo a manos del matrimonio de Rodrigo de León y Susana del Castillo, que costearon la obra. En su interior alberga dos tallas que se salvaron del incendio del ataque de los corsarios que son San Marcos Evangelistas y San Agustín.

En el siglo XVI se erigió la ermita de San Cristóbal y da nombre al barrio, que estaba fuera de la capital. Este núcleo estaba conformado por las familias pesqueras de baja escala social. Sin embargo, su cercanía al mar acabó por destrozarla, ya que sus materiales se fueron erosionando y fue necesario llevar a cabo una reparación, pero no sirvió de mucho porque en la década de los 60 del siglo XX fue destruida para dar paso a la ampliación de la Avenida Marítima.

La ermita de San Telmo. / José Pérez Curbelo

Si una de las ermitas fue levantada para frenar la peste en la ciudad, otras surgieron como una promesa de fe para mejorar las cosechas. Fue el caso de la ermita de San Justo y San Pastor, que se creó a raíz de una promesa de levantar un templo religioso para evitar las plagas de los cultivos. El suelo donde se levantó, en el viejo camino Real del Castillo, eran propiedad de Alonso Jaime Sotomayor, que estableció ingenios azucareros en la ciudad. Pero el campo no siempre daba resultados y los años de malas cosechas eran un auténtico drama. Por ello, después de una plaga, que devoró las cosechas decidió entregar su futuro a la fe. Finalmente, fue destruida en 1949 para construir el Cine Cairasco, que a su vez fue cerrado en mayo de 1985.

El ataque holandés

El asalto holandés de Van der Does es conocido por el robo de las campanas de la catedral de Santa Ana, pero también afectó al resto del patrimonio de la ciudad. La ermita del Espíritu Santo sucumbió al paso de los piratas, que también acabó con la iglesia de San Sebastián, ubicada a escasos metros de la primera. En un primer momento, se construyó a las afueras de la muralla, a orillas del barranco de Mata, pero tras su destrucción en 1599 fue reconstruida en el interior de la ciudad en 1615, por orden del regidor Diego de la Cruz.

La de San Telmo también fue destruida y no fue reformada hasta 1747 gracias a un inventario que detallaba los bienes del templo original. A pesar de que las pinturas primigenias se perdieron durante la acometida, la ermita alberga obras que se remontan al siglo XVIII. Es el caso de la escultura de San Pedro González Telmo y que representa al santo patrón de los marineros, realizada por un escultor anónimo. Además, guarda dos cuadros del siglo XVIII, de la Virgen de las Angustias del artista flamenco el Maestro del Papagayo y el otro es la Virgen de la Candelaria y el Cristo de la Vera Cruz, de autoría anónima pero creado en Latinoamérica.

Ermita de Santa Catalina en el Pueblo Canario. / Juan Carlos Castro

La misma suerte acechó a la ermita de San Sebastián Mártir, que se encontraba a las afueras del muro norte de la capital. En el siglo XVII fue reconstruida intramuros cerca de la ermita de San Telmo, sin embargo, su cercanía al mar provocó la pudrición de la estructura, así que fue inevitable su demolición. Según los investigadores el templo albergaba bienes artísticos que no se llegaron a conservar a excepción de las esculturas de San Sebastián Mártir y San Miguel Arcángel, que fueron llevadas al templo de San Telmo.

La más antigua

La ermita de Santa Catalina es considerada la más antigua de Gran Canaria. Sin embargo, también fue destruida durante el asalto del pirata Van de Does. La original fue levantada por misioneros mallorquines y a comienzos del XVII se construyó una nueva en Arenales. Un siglo después fue reformada y pasó a formar parte del conjunto arquitectónico del Pueblo Canario. El único bien artístico -procedente de la ermita de Arenales- que ha quedado es una efigie situada en la Sala del Tesoro del Museo Diocesano de Arte Sacro de la Catedral de Santa Ana. La escultura, elaborada en madera policromada, fue traída desde Castilla en el siglo XV y representa a Santa Catalina con la corona, el emperador Majencio derrotado a sus pies y la espada, que se ha perdido.

Ermita de San Roque. / Juan Carlos Castro

Otras ermitas más actuales fueron fundadas a raíz de la fe de los propios vecinos. Es el caso de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Marzagán. Miguel Marcelino, natural del sur de Andalucía, fue el encargado de levantar esta edificación en las tierras que había adquirido años antes. El primer nombre de la ermita fue Santa María la Blanca, la patrona de Cabrejas del Pinar, el pueblo oriundo de Miguel, por lo que su devoción personal a esta figura era muy profunda.

En otros casos se erigieron nuevos templos gracias a las donaciones ciudadanas. La ermita de San Roque surgió gracias a Juana Coll que legó algunos bienes al Cabildo Catedral y mandó a erigir la ermita en honor al santo. En su interior alberga una efigie de San Roque del escultor Alonso Martínez y una pintura de un artista canario anónimo que representa a San Jacinto de Polonia.

Dejadez y falta de mantenimiento

Durante el reparto de tierras tras la conquista castellana, Pedro de Mendoza decidió utilizar parte de las suyas para edificar la ermita de la Asunción en Tafira a las afueras de la ciudad. Tras la muerte de Mendoza, la iglesia pasó a pertenecer a la familia Salvago, quienes la reedificaron a finales del siglo XVII.

Por otra parte, la ermita de San Nicolás de Bari fue construida de la mano de María González, esposa de Juan de Matos en el Risco a finales del siglo XVII. El barrio fue levantado por emigrantes de Fuerteventura y Lanzarote dedicados a la agricultura y la pesca, lo que implicó un arraigo de un vecindario en torno a la ermita.

La expansión poblacional que vivió la capital en el siglo XVI significó el incremento de construcciones religiosas para atender a las necesidades de la fe de una ciudad que cada vez crecía más. Una realidad que se vio truncada por el ataque del pirata holandés, que destruyó gran parte de los templos y patrimonio artístico. El siglo XVII se caracterizó por una intensa tarea de reconstrucción, así como de expansión. Pero la piratería no fue el único motivo de la desaparición de muchas de las ermitas de la ciudad, sino que el estudio destaca que las principales causas fueron «el progresivo deterioro de los inmuebles, la falta de mantenimiento adecuado y la dejadez por parte de las personas encargadas de su gestión». Una de las consecuencias de esta pérdida ha sido la destrucción del patrimonio artístico, así como su dispersión.