Las Palmas de Gran Canaria recibe más de 650.000 euros para reforzar las ayudas sociales
La aportación del Gobierno de Canarias permitirá financiar prestaciones destinadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la aceptación de una aportación de 650.786,66 euros procedente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Los fondos se destinarán a reforzar las prestaciones sociales básicas que gestionan los servicios sociales municipales.
La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, señaló que esta financiación permitirá fortalecer las prestaciones económicas que concede el Ayuntamiento para atender las necesidades de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Entre enero y agosto de este año, el Consistorio ha destinado 1.591.820 euros a este tipo de ayudas a través del área de Bienestar Social.
Ayudas para necesidades básicas
La aportación financiará las Prestaciones Económicas de Especial Necesidad (PEEN) y las Prestaciones Económicas de Emergencia Social (PEES), dirigidas a cubrir gastos básicos de personas y familias que cumplan los requisitos establecidos. La financiación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 y forma parte de los fondos que el Ejecutivo autonómico destina al refuerzo de los servicios sociales municipales.
La concesión de estas ayudas se realiza conforme a los criterios recogidos en la ordenanza municipal, que tiene en cuenta aspectos como los ingresos del hogar, el número de miembros de la unidad familiar y la situación económica de los solicitantes.
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