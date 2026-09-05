La réplica de un Eurofighter llega a Las Arenas para acercar la cultura de defensa a la población

La réplica a escala real de un Eurofighter ha llegado al Centro Comercial Las Arenas para acercar la cultura de defensa a la ciudadanía. La aeronave permanecerá expuesta desde las 14.00 horas de hoy hasta el domingo 13, en horario de 14.00 a 21.00 horas. La iniciativa, impulsada por Airbus España junto al Ejército del Aire y del Espacio, coincide con la reciente incorporación de uno de estos modelos a la Base Aérea de Gando.

La exposición permitirá a los visitantes conocer de cerca las características y capacidades del caza europeo. El espacio contará con paneles informativos sobre el Eurofighter, así como con una muestra del equipamiento utilizado en las maniobras. Además, habrá un piloto disponible para conversar con el público y resolver dudas sobre la aeronave y su trabajo.

La propuesta se completará con distintas actividades para acercar el mundo de la aviación militar a los ciudadanos. Habrá carpas con simulación del F-18, un photocall y la posibilidad de subirse a la cabina de la réplica y fotografiarse en ella. La maqueta, que ya ha recorrido Madrid, llega ahora a Canarias con el objetivo de mostrar no solo el avión, sino también la industria y los profesionales que participan en su desarrollo y operación.

José Pérez Curbelo

Durante la presentación celebrada ayer, la directora de negocio en España de Airbus Defence and Space, Marta Nogueira, destacó que el Eurofighter es «el más avanzado tecnológicamente de Europa» y recordó que se trata de un avión que también se fabrica en España. Nogueira señaló que el programa Halcón, con la adquisición de 25 nuevas unidades, elevará la flota española a 115 Eurofighter y generará más de 16.000 empleos directos e indirectos en el país. «Invertir en defensa es invertir en innovación, en competitividad, en soberanía y en empleo», defendió. La directora incidió que el dinero destinado a este fin revierte en «seguridad, en la defensa de la democracia y del Estado del Bienestar».

Por su parte, el coronel Juan de Dios Saldaña, jefe del Ala 46 y de la Base Aérea de Gando, subrayó la importancia que tiene el Eurofighter para Canarias debido al intenso tráfico aéreo del Archipiélago y la necesidad de mantener una vigilancia permanente. «La defensa de nuestro país es también una labor de todos», afirmó, antes de destacar que el modelo incorporado recientemente a Gando es «la punta de lanza» del sistema de defensa aérea. El general de división Francisco Javier Vidal, jefe del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), señaló además que Canarias ha sido elegida entre numerosas peticiones de ciudades españolas para acoger esta iniciativa y confió en que la exposición sirva para dar a conocer el trabajo diario de las Fuerzas Armadas en las Islas.

Exposición de una réplica a tamaño real del avión de combate Eurofighter / José Pérez Curbelo

Saldaña, que ha pilotado este modelo, destaca su capacidad de mejora constante: «Cada versión actualiza también toda la flota anterior y nos permite ir cambiando sistemas, mejorando y sobre todo aportando más capacidad en aire. Está enfocado para que nos vayamos adaptando al entorno operativo, que es el que va cambiando y nosotros con él». En Gando el objetivo es llegar a los 20 aviones Eurofighter, ya que en la actualidad la flota consta de la mitad de la cifra propuesta. «En el caso de que sea necesario tenemos el refuerzo de las unidades peninsulares», detalló el coronel.

Industria de defensa

La llegada de la réplica a Gran Canaria busca también poner el foco en el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la industria de defensa española. Saldaña destacó durante la presentación que la modernización de las flotas permite mantener las capacidades necesarias para responder a los retos actuales y recalcó la importancia de la colaboración con empresas como Airbus para garantizar la autonomía estratégica y la competitividad tecnológica del país.

El acto de presentación concluyó con la entrega de una réplica en miniatura de un torreón de Defensa ubicado en la bahía de Gando al gerente del Centro Comercial Las Arenas, Francisco Javier Ramírez, en agradecimiento por poner a disposición del Ejército el espacio expositivo.

La iniciativa permitirá durante toda la próxima semana que los visitantes del centro comercial conozcan de cerca el Eurofighter y, al mismo tiempo, otros ámbitos de actividad del Ejército del Aire y del Espacio, como las labores de vigilancia y control aeroespacial y las operaciones de búsqueda y salvamento que se desarrollan desde Canarias.