La trena entre cena y cena

A veces contemplamos la crispación política actual como si fuera algo nuevo, nacido al calor de las redes sociales o la televisión. Pero basta con abrir un periódico de hace siglo y medio para descubrir que algunas cosas son bastante más antiguas de lo que imaginamos.

En la España de Alfonso XII, la Restauración había devuelto la monarquía al trono y pretendía ofrecer al país algo inexistente durante buena parte de las décadas anteriores: estabilidad. Pero estabilidad no significaba unanimidad. Bajo la aparente calma del nuevo régimen seguían enfrentándose monárquicos y republicanos, conservadores y liberales, partidarios y enemigos de quienes ejercían el poder. Y una parte importante de aquellas batallas no se libraba en las instituciones, sino en la prensa.

Los periódicos no eran entonces meros transmisores de noticias. Eran órganos de opinión, plataformas políticas y auténticas armas con las que sus propietarios, directores y redactores participaban en las disputas.

El verano de 1883 tampoco había sido un momento cualquiera para la política española. Apenas unas semanas antes del episodio que veremos a continuación, España había vivido una nueva sacudida republicana. Varios pronunciamientos recordaron que la cuestión del régimen político estaba lejos de haber quedado cerrada.

En Gran Canaria, el enfrentamiento entre leonistas y bravistas fue uno de los episodios más intensos del caciquismo y de las luchas políticas de la isla.

El sector leonista, articulado en torno a la poderosa figura de Fernando León y Castillo, estaba vinculado al Partido Liberal-Fusionista de Sagasta. Los bravistas, surgidos como oposición al monopolio de León y Castillo, tenían por líder a Pedro Bravo de Laguna y Joven de Salas y pertenecían al Partido Liberal-Conservador de Cánovas del Castillo.

De modo que Las Palmas de Gran Canaria era, aquel verano, un pequeño escenario de las mismas pasiones de la España de la Restauración, pero a escala insular.

En ese escenario surgió, el 28 de julio de 1883, El Cronista, dirigido por el periodista Andrés Romero y Melián, que de inmediato se convirtió en una de las voces más utilizadas por los bravistas contra sus adversarios.

Había políticos enfrentados, periódicos contrapuestos, lectores que tomaban partido y artículos que podían tener consecuencias.

Porque en aquella época escribir contra alguien no era siempre un ejercicio inocente. Una frase publicada podía provocar una respuesta, una denuncia o la intervención de la autoridad. Y cuando el que escribía ocupaba además la dirección del periódico, la responsabilidad podía acabar teniendo un rostro.

Y ese rostro tenía nombre: Andrés Romero y Melián.

La mañana del jueves 6 de septiembre de 1883, un agente de orden público llegó a la redacción de El Cronista, en la calle de la Peregrina 14 y 16, preguntando por su director. Pero Romero y Melián no estaba allí. Se hallaba en el Hotel Europa, en la calle de los Balcones, en el despacho de Pedro Bravo de Laguna, donde ambos leían y comentaban la correspondencia que acababa de llegar de la Península.

La manzana en la que se encontraba el hotel terminó rodeada por funcionarios de orden público y agentes municipales. Ramón López Sande, propietario y director del establecimiento, no tardó en advertir la presencia de los agentes. Preocupado por lo que aquella vigilancia podía significar para su negocio, se dirigió al responsable del dispositivo para preguntarle qué estaba ocurriendo.

Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicó que esperaba a que saliera Romero para llevarle ante el delegado del Gobierno, quien había ordenado su arresto.

Ramón se dirigió al comedor, donde se encontraban en ese momento Pedro y Andrés, acompañados de unos amigos. Se acercó discretamente a su cliente y le informó de lo que estaba pasando fuera.

El periodista recibió la noticia con serenidad. Agradeció el aviso y tranquilizó a su anfitrión: acabarían la comida. Y así fue. Durante las horas siguientes, mientras los agentes continuaban vigilando las salidas del hotel, Romero permaneció dentro, acompañado de sus amigos, como si nada ocurriera.

No salió del hotel hasta unos minutos después de las ocho de la noche y, en cuanto cruzó la puerta, fue inmediatamente rodeado por los agentes, quienes le comunicaron que quedaba detenido.

En la puerta, sus amigos observaban estupefactos lo que sucedía. El periodista demostró entereza y les manifestó que no se preocuparan, que todo se solucionaría.

En el camino hacia la Delegación, Romero trataba de averiguar qué había motivado su detención. No tuvo que esperar mucho: nada más verlo, De la Cruz Prieto le señaló la razón mostrándole un recorte de El Cronista, del día antes, en el que se leía: «El delegado gubernativo, Sr. Cruz Prieto, contrató la Banda Militar para dar tocatas quincenales en la Alameda, por la cantidad de 40 pesetas cada una; y al reclamársele el pago de las tres que adeudaba hasta hoy, sólo satisfizo el importe de dos, alegando pretextos para eludir la última...»

Al parecer, el jefe del Batallón de Las Palmas, al enterarse de esta deuda, abonó de su propio bolsillo las 40 pesetas restantes.

Y El Cronista remataba la noticia con una frase cuya ironía resultaba difícil de soslayar: «Todo comentario por nuestra parte quitaría importancia en el ánimo público al desagradable efecto que habrá de producirle un hecho semejante.»

Tan pronto como fue puesto en prisión, el letrado aruquense Tomás García Guerra -que a pesar de su juventud era considerado uno de los mejores abogados de la isla- presentó una denuncia por los delitos de allanamiento de morada, injurias y detención arbitraria ante la Audiencia Territorial, que dictaminó al día siguiente su puesta en libertad.

Su periódico no dejó pasar la ocasión de contarlo. En su edición del miércoles 12 de septiembre describió cómo, nada más salir de la cárcel a las siete de la tarde del viernes 7, Romero y sus amigos regresaron al Hotel Europa para ser agasajados por Ramón López Sande: «A las 7 de la noche del día 7, salió de la cárcel y con sus amigos y otros se dirigieron al Hotel Europa donde se nos sirvió en su compañía exquisita comida como sabe hacerlo el dueño de esta acreditada fonda. Es decir, donde salimos para la cárcel, volvimos para celebrar nuestro TRIUNFO PÚBLICO.»

Tras cenar, había salido del hotel para ir a la cárcel y de ahí regresó, 23 horas después, al mismo lugar para volver a cenar. Para el periódico, aquel despropósito, lejos de suponer una derrota, había sido un triunfo.

El 16 de octubre, Leoncio Francés se encargó de la dirección del periódico, que dejó de editarse a finales de año debido a las presiones leonistas. Tras el cierre de El Cronista, Romero y Melián continuó vinculado a la prensa, hasta convertirse en una figura fundamental del periodismo canario. Años más tarde asumiría la dirección del Diario de Avisos. A su muerte, en 1898, sus compañeros y la sociedad canaria lo reconocían como el decano de los periodistas de la isla.

Su adversario y tocayo se marchó a La Habana, donde murió en 1891. La historia terminó, como había empezado, alrededor de una mesa. Aunque Andrés Romero perdió momentáneamente la libertad, aquel disgusto no pareció quitarle el apetito.

Quizá sea esa una de las mejores maneras de plantar cara al poder: conservar la pluma, el humor y, pese a todo, las ganas de disfrutar de la buena mesa.