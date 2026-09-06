El festival Gran Canaria Experience supera las expectativas con un récord de asistencia y el auge de 'farmear aura'

Gran Canaria Experience 2026 cerró ayer su segunda edición con récord de participación. La cita, centrada en los videojuegos, los juegos de mesa y la cultura pop, llenó durante casi una semana el Centro Comercial Alisios con miles de aficionados. La organización esperaba alcanzar los 150.000 asistentes y asegura que la cifra se ha superado con creces. «No podemos estar más contentos con la reacción del público», valoró Antonio Cabrera, uno de los responsables del evento.

En la última jornada, una de las actividades que más público congregó fue la batalla de farmear aura, una nueva tendencia surgida en redes sociales que ha conquistado especialmente a los más jóvenes. Un DJ, un moderador, una decena de participantes y mucha ‘aura’. Fue todo lo necesario para llevar a cabo esta nueva moda que ha pasado de las pantallas a los escenarios. La dinámica es sencilla: dos personas se enfrentan con pasos de baile, gestos o movimientos inspirados en el mundo de los videojuegos y gana quien consiga transmitir más carisma, estilo o personalidad.

Gran Canaria Experience / José Pérez Curbelo

«Es bastante gracioso y me alegro de que los niños pequeños se apunten y no estén todo el día con los móviles encerrados en casa», explicó Star, nombre artístico de una de las participantes. Desde que farmear aura se convirtió en tendencia, tampoco han faltado las críticas y las burlas. Star reconoce que la práctica puede generar «vergüenza ajena», pero defiende que quienes participan «no hacen daño a nadie». «La gente que tira hate [odio] es aburrida y no quiere que los niños se diviertan», afirmó. Otra de las participantes, que responde al nombre de Una planta, aseguró que sus movimientos estrella son el clásico 6-7 (six-seven) y sus variantes. «Vengo para divertirme, ¿por qué no hacerlo?», señaló.

Desarrolladores independientes

El festival, que está impulsado por A1M Entertainment con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sector privado, repartió sus actividades entre diferentes escenarios y espacios temáticos. En uno de ellos se celebraba una competición del videojuego Tekken 8, donde Sergio Di Pietro seguía una de las partidas antes de participar en un torneo de League of Legends (LOL). Este tinerfeño se desplazó hasta Gran Canaria durante el fin de semana para disfrutar del evento. «Me gusta venir por los concursos, mirar las tiendas y conocer a más gente», explicó. También se encontraba Idaira Jiménez, jugadora de LOL que anteriormente participaba en competiciones y que ahora acude como espectadora. «Los comentarios que me hacían por ser mujer me incomodaban», relató. Aunque continúa jugando online, reconoce que ya no compite, pero mantiene su vínculo con los torneos para conocer el nivel de los participantes.

El evento también quiso dar espacio a los desarrolladores independientes y al talento local. Antonio Cabrera destacó que incluir en el escenario principal videojuegos creados en Canarias fue una «declaración de intenciones». En total, el festival permitió conocer cerca de 40 proyectos desarrollados en las Islas, junto a otros títulos internacionales con mayor presencia dentro del recinto.

Ángel Cabrera, integrante de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (Acadevi), fue uno de los creadores que presentó su trabajo en Gran Canaria Experience. Este programador participó en el desarrollo de Garden Runes, un videojuego en el que los jugadores lanzan runas para crear hechizos con los que enfrentarse a los restos reanimados de un reino en decadencia. Su objetivo es dedicarse profesionalmente al sector y, por ello, aprovechó la jornada para asistir a una charla de la empresa Spirit Engine y conocer más sobre las oportunidades laborales dentro de la industria.

Impacto económico

El festival también reivindica el crecimiento del sector del videojuego en Canarias. «Hace 20 años no había un solo estudio de videojuegos en Canarias. Ni uno. Nosotros somos parte de Acadevi y ahora hay más de 400 miembros, de los que 50 son empresas», explicó Antonio Cabrera.

Por su parte, Emilio Hurtado, también organizador del evento, destacó el impacto económico que genera la cita, con la participación de unos 45 estudios internacionales de videojuegos. Según señaló, algunos ya se han asentado en la Isla o han iniciado procesos de financiación para sus proyectos desde Gran Canaria. «Estimamos que ha habido una capitalización de entre dos y tres millones de euros para estudios canarios», calculó. Hurtado incidió en que Gran Canaria Experience no es únicamente un festival de videojuegos, sino un encuentro alrededor de la cultura pop, con espacio también para el cómic, el manga, el cosplay o el k-pop.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, la organización ya trabaja en la próxima convocatoria con el objetivo de seguir creciendo y convertirse en la segunda feria de videojuegos más importante de Europa.