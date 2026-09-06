El ingeniero Roque Calero y el creador del Belén de Arena Miguel Rodríguez, galardonados por su apoyo a la cultura

El ingeniero Roque Calero y el creador del Belén de Arena Miguel Rodríguez serán distinguidos el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Toledo con el Premio Internacional Armando Reverón 2026, un galardón que se concede en reconocimiento al artista venezolano (1889-1954) , conocido como el artista de la luz y el precursor del Arte Povera. La distinción la otorga la Asociación de Arte Valija Iberoamérica (AAVI), que busca impulsar el arte en toda Iberoamérica y que agrupa a artistas de diferentes disciplinas y ámbitos. Su objetivo es reconocer la labor de artistas y otras personalidades relacionadas con la creación y el apoyo a la cultural en el planeta.

Ambos galardones han sido propuestos por la Asociación canaria Ven al Arte, creada en 2024 en Gran Canaria con la misma finalidad y que se ha adherido este año a AAVI. El doctor ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Roque Calero, un precursor en la promoción tecnológica y científica en Iberoamérica, recibirá el galardón en la categoría Mención Personaje Iberoamericano. Calero ha sido además director del Centro de Investigación en Energía y Agua y director de I+D del Instituto Tecnológico de Canarias.

El ingeniero y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero. / Sabrina Ceballos

Miguel Rodríguez, por su parte, es el creador del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria, convertido ya en un icono de la ciudad grancanaria desde que en 2006 comenzó la iniciativa con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como el Cabildo de Gran Canaria y diversas entidades. El Belén de Arena reúne cada año a artistas de este arte efímero de distintas partes del mundo y es visitado por miles de personas. La actividad no solo promociona la ciudad grancanaria, sino que también recauda dinero para proyectos solidarios. A Miguel Rodríguez se le concede el premio internacional Armando Reverón en la categoría Mención Gerencia Cultural. El Nacimiento, que se construye cada año en la playa de Las Canteras, está considerado el más grande del mundo y se trata de un proyecto familiar.

En el acto, también serán galardonados el músico y folclorista Joaquín Díaz González (Mención Acervo Cultural); la compositora e intérprete Ana Alcaide (Mención Música); el escultor y artista multidisciplinar Pere Ribera (Mención Artes Plásticas); el luthier y fundador del Museo Cromática de Toledo Luis García-Cid (Mención Integración Cultural); el galerista y gestor cultural, promotor de las artes contemporáneas en Asturias Iván Dasto (Galerista y Gestor cultural); el ceramista de Castilla- La Mancha Felipe Tello; el artista plástico, acuarelista y grabador de Toledo Luis Felipe Tello (Artista Plástico).

Asimismo, se entregarán reconocimientos especiales a figuras que han impulsado con pasión el sector enológico, la cultura y el arte como a Vicente Pérez García de Prado, presidente del Consejo Regulador de la DOP Condado de Huelva, y a Antonio Izquierdo García, secretario General de la DOP Condado de Huelva.

Los galardones de esta tercera edición se otorgarán en la Venta de Aires, mítico mesón toledano donde los poetas y pintores de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Rafael Alberti se reunían bajo el influjo de la Orden de Toledo.