Las Mareas del Pino obligan a suspender temporalmente el dragado de las piscinas de La Laja
El Ayuntamiento reabre el complejo al baño durante la pausa y amplía las obras hasta el 5 de octubre
Los trabajos de dragado, limpieza e higienización de las piscinas naturales de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, quedarán suspendidos de forma temporal debido al estado de la mar provocado por las Mareas del Pino. El Ayuntamiento ha explicado que las condiciones marítimas previstas para los próximos días impiden trabajar con seguridad, por lo que ha decidido interrumpir las labores y reabrir el complejo al baño hasta que puedan retomarse las actuaciones.
Según ha informado el área de Ciudad del Mar, la intervención se reanudará el 14 de septiembre y se prolongará hasta el 5 de octubre, ampliando el calendario inicialmente previsto para compensar esta parada técnica. El objetivo es completar la extracción de la arena acumulada en los vasos de las piscinas y garantizar la correcta ejecución del proyecto.
Las obras comenzaron a finales de agosto
La actuación comenzó el pasado 27 de agosto con una inversión municipal de 130.177,57 euros y está siendo ejecutada por la empresa Bluematt Ingeniería Subacuática SL. Los trabajos se desarrollan por fases en los vasos norte, central e infantil-sur, y contemplan la reutilización de la arena extraída mediante su vertido en el extremo norte de la playa para mantener el equilibrio ecológico de la zona.
El Consistorio agradece la comprensión de la ciudadanía por los cambios en el calendario y recuerda que la prioridad es garantizar la seguridad de los operarios y ejecutar las labores en las mejores condiciones posibles.
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