Así se conecta el Puerto de Las Palmas con 283 puertos del mundo: cuatro grandes hubs sostienen su red

Algeciras, Valencia, Tánger Med y Amberes sostienen casi el 80% de las 582 conexiones de comercio marítimo del Puerto de Las Palmas con el mundo.

La amplia red de enlaces de La Luz, que alcanza 14 grandes áreas, no siempre permite transportar la mercancía de forma directa hasta su destino final. De hecho, el 67,4% de las conexiones requieren al menos un transbordo en otro puerto. Esto significa que, en aproximadamente dos de cada tres conexiones, los contenedores salen de La Luz en un buque y llegan primero a un gran puerto de enlace, donde pasan a otro barco que continúa el viaje.

Algeciras, con 120 registros; Valencia, con 99; Tánger Med, con 49, y Amberes, con 42, son los principales puntos de conexión del recinto de Las Palmas de Gran Canaria, funcionando como los aeropuertos de escala en un viaje y permitiendo al Puerto de Las Palmas a alcanzar destinos con los que no dispone de una línea directa.

Esta disponibilidad, junto su amplia conexión con la costa occidental y sur de África, es clave en el fortalecimiento de este puerto dentro del sistema portuario español y europeo, donde ocupa el cuarto y el duodécimo puesto, respectivamente.

Estructura de la conexión del Puerto de Las Palmas

Dos de cada tres conexiones necesitan un puerto intermedio

Según los datos oficiales, de los 582 registros de conectividad marítima, 392 incluyen expresamente un feeder o puerto de conexión intermedia. Los feeder son aquellos buques portacontenedores de menor tamaño que realizan trayectos regionales y llevan la mercancía desde La Luz hasta grandes puertos de conexión, o al revés.

Dentro de este sistema de distribución de la mercancía desde o hacia el Puerto de Las Palmas, los principales hubs -Algeciras, Valencia, Tánger Med y Amberes-, representan el 79,1% de los feeders registrados, casi ocho de cada diez transbordos.

Algeciras, el principal hub de la red de Las Palmas

La Bahía de Algeciras, que ocupa el primer lugar dentro del sistema portuario español, absorbe el 30,6% de los registros con feeders (120) y es el principal hub de la red que parte del Puerto de Las Palmas, con 120 registros como puerto feeder de los 392 registros con conexión intermedia.

Algeciras interviene en todas las áreas geográficas analizadas y es el principal hub de la red de Las Palmas

Si se añaden las cadenas en las que Algeciras aparece como primer eslabón antes de otro gran nodo —siete registros vía Algeciras-Singapur y seis vía Algeciras-Hamburgo—, su presencia asciende a 133, el 33,9% del total con feeder, y se caracteriza por la diversidad, ya que aparece en las 14 áreas geográficas analizadas. Entre sus principales destinos intermedios figuran África occidental y del sur, con 23 registros; Europa Atlántica y Mediterráneo-Mar Negro, con 19 cada una; Lejano Oriente, con 14; y Sudamérica atlántica, con 11. Es, por tanto, el nodo más generalista y el que ofrece a La Luz una cobertura geográfica más transversal.

Valencia, la puerta de Las Palmas hacia Asia y Oceanía

Valencia es el segundo gran puerto de conexión, con 99 registros, pero presenta una especialización mucho más marcada hacia las rutas de larga distancia. De los 58 registros correspondientes al Lejano Oriente, todos con feeder, 27 pasan por el recinto valenciano (46,6%). Su dominio es todavía mayor hacia Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico, donde concentra 12 de los 16 registros, un 75%.

Muelle Cristóbal Colón del Puerto de Las Palmas / La Provincia

También tiene un peso importante en el Índico y África del Este, con nueve registros, así como en Norteamérica atlántica y Sudamérica atlántica, con otros nueve en cada caso. De esta manera, Valencia funciona como la principal puerta del Puerto de Las Palmas hacia Asia y Oceanía.

Tánger Med concentra las conexiones con África occidental

Tánger Med aparece en 49 registros y su función está especialmente ligada a África occidental y del sur. Casi la mitad de sus conexiones intermedias, 24, se dirigen a esa región, por delante del Caribe y Centroamérica, con ocho, y Norteamérica atlántica, con seis. Su importancia aumenta al analizarla junto a Algeciras: de los 59 registros con feeder hacia África occidental y del sur, Tánger Med concentra 24 y Algeciras otros 23. Entre ambos suman 47 registros, el 79,7% del total, lo que demuestra que estas dos plataformas del entorno del Estrecho son las principales puertas de redistribución para buena parte de las conexiones africanas de Las Palmas de Gran Canaria.

Valencia concentra el 75% de los registros con feeder hacia Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico

Amberes abre la ruta hacia el Báltico

Por su parte, Amberes suma 42 registros y destaca sobre todo como nodo hacia el norte de Europa y el Báltico. De los 30 feeder hacia puertos bálticos, 18 utilizan Amberes, el 60%. A ello se añaden ocho conexiones con Europa Atlántica y nueve con la costa pacífica de Centro y Sudamérica, donde aparece como principal puerto intermedio.

Si se combina su peso con la cadena Algeciras-Hamburgo, que aporta otros seis registros hacia el Báltico, ambos itinerarios explican 24 de los 30 registros de esa región, un 80%. Amberes actúa así como el gran enlace septentrional de la red del Puerto Las Palmas, especialmente para alcanzar destinos del Báltico y del norte europeo.

Tánger Med y Algeciras reúnen casi ocho de cada diez conexiones intermedias hacia África occidental y del sur

Lomé, Singapur y Hamburgo amplían la red mundial

La red no termina, sin embargo, en estos cuatro puertos. Hay una segunda capa de nodos como Leixões, Barcelona, Lomé, Sines, Río de Janeiro, Singapur o Hamburgo. Algunos permiten incluso construir cadenas con más de un punto intermedio: por ejemplo, determinados destinos aparecen conectados mediante la secuencia Las Palmas-Algeciras-Singapur, mientras que varios puertos del Báltico utilizan la combinación Las Palmas-Algeciras-Hamburgo.

En el caso de Lomé, en Togo, ejerce también como punto de redistribución dentro de África con ocho feeders hacia Lobito, Namibe, Cotonou, Douala, San Pedro, Libreville, Takoradi o Apapa, lo que prueba que el continente africano no funciona únicamente como destino de las líneas que parten de Las Palmas de Gran Canaria, sino también como espacio intermedio desde el que la mercancía se redistribuye hacia otros puertos de la región.

El 100% de los registros hacia Lejano Oriente y Oceanía identifica un puerto de conexión intermedia

Las rutas más lejanas dependen más de los feeders

El peso de los feeders aumenta claramente cuanto más lejano es el destino. Según los datos oficiales, el 100% de los registros hacia el Lejano Oriente, Oceanía, Norteamérica atlántica, la costa pacífica de Centro y Sudamérica y el Golfo Pérsico y Mar Rojo identifica un puerto intermedio. En cambio, ese porcentaje baja al 51,3% en África occidental y del sur, al 47,6% en Europa Atlántica y a solo el 18% en las conexiones con otros puertos españoles.

Esto refleja dos modelos distintos de conectividad. La cercanía de África occidental permite que una parte importante de las conexiones no necesite un feeder identificado, mientras que para llegar a Asia u Oceanía la red depende completamente de grandes centros internacionales de transbordo. La distancia no impide que el Puerto de Las Palmas esté comercialmente conectada con esos mercados, pero sí hace que la conexión se construya mediante escalas y hubs intermedios.

Maersk y MSC construyen redes diferentes desde Las Palmas

Las navieras tampoco utilizan esta red de la misma forma. Maersk concentra buena parte de sus conexiones alrededor de Algeciras, mientras que MSC emplea una estructura más repartida, con Valencia hacia Asia y Oceanía, Amberes hacia el norte de Europa, Lomé o Abiyán en África y Río de Janeiro en Sudamérica.