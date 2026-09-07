Más de 600.000 euros para la cultura de Las Palmas de Gran Canaria: estos son los proyectos y las entidades

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la concesión de 616.000 euros en subvenciones a cinco entidades culturales de la ciudad para el desarrollo de proyectos y actividades durante 2026.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, destacó que las subvenciones "permiten que entidades con una amplia trayectoria continúen desarrollando proyectos que enriquecen la vida cultural de Las Palmas de Gran Canaria", así como acercan la cultura a distintos públicos y espacios de la ciudad.

La Sociedad Científica El Museo Canario recibe 450.000 euros para el proyecto de ampliación de sus instalaciones, destinados a las fases I y II de los trabajos de electrificación y climatización. La intervención forma parte de un proyecto de ampliación que contempla una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados y permitirá mejorar las condiciones de seguridad, funcionamiento y conservación de las colecciones, así como las condiciones de las áreas expositivas y de trabajo.

Las nuevas instalaciones de iluminación, mediante tecnología LED, contribuirán además a mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir su huella de carbono.

El Gabinete Literario contará con 55.000 euros para el desarrollo de su programación cultural de 2026. Entre las actividades previstas se encuentran la tercera edición del proyecto ÍNSULA, con talleres, conferencias, proyecciones, conciertos y acciones sociales vinculadas a la divulgación científica; las jornadas ‘La Hispanidad Necesaria’, con conferencias, documentales y cine fórum; el ciclo de conciertos ‘Domingos Musicales’, que ofrece espacio al talento musical canario; y distintas exposiciones artísticas.

Más proyectos

Por su parte, la Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela recibe 80.000 euros para la celebración de su XXXIV Temporada de Zarzuela. La programación de 2026 incluye las representaciones de ‘La Tabernera del Puerto’, los días 18 y 19 de septiembre; una ‘Antología de la Zarzuela’, el 10 de octubre; y ‘Los Gavilanes’, los días 23 y 24 de octubre. Con esta programación, la entidad continúa con su labor de promoción y difusión de este género musical en Canarias.

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel dispone de 25.000 euros. La subvención permitirá financiar actos de ingreso de nuevos académicos, la edición de nuevas publicaciones y diferentes iniciativas destinadas a la promoción cultural, la difusión del patrimonio histórico y el impulso de la creación y la exhibición artística.

Finalmente, la Asociación Cultural Musical Barahona contará con 6.000 euros para la financiación del proyecto ‘En tu patio o en el mío’, celebrado el pasado mes de abril en barrio de Lomo Blanco que busca acercar la actividad musical a sus calles y espacios de convivencia.

El proyecto contemplaba mini conciertos a cargo de las agrupaciones de cámara del Taller de Música de Barahona, un pasacalles de batucadas y un concierto final con la participación de distintas formaciones de la asociación.