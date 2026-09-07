El apóstol del árbol, a dominio público

Los dos isleños forman parte del elenco de escritores, pintores, políticos y médicos españoles; entre otros profesionales, cuyas creaciones, obras y textos pueden ser usadas, reproducidas, prestadas o adaptadas sin necesidad de la autorización de los herederos o institución que tenga sus derechos de autor, aunque siempre se debe respetar la autoría y el espíritu de la obra. Entre ellos, figuran nombres como el pintor Ignacio Zuloaga; la artista la Argentinita o el médico Mariano Gómez Ulla. En total, 154 celebridades españolas han pasado este 2026 a dominio público.

El escritor y periodista Francisco González Díaz (Las Palmas de Gran Canaria 1866-Teror 1945) fue un adelantado a su tiempo. Naturalista, fue defensor de la reforestación del territorio y de un turismo más moderado en las islas además de animalista. Sus acciones ambientalistas y sus artículos literarios tuvieron gran impacto en su época.

Fue fundador de la revista ‘El Apóstol’, órgano de expresión de la Asociación Amigos del Árbol; de la que formó parte, y colaboró en el Diario de Las Palmas, extinguida cabecera de Editorial Prensa Canaria, a principios del siglo XX.

A él y a otros intelectuales de la época se debe la puesta en marcha del Día del Arbolado en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de abril de 1902, siguiendo la corriente iniciada en Estados Unidos. En mayo de 1928, siendo entonces presidente de la Asociación Amigos del Árbol narraba en el Diario de Las Palmas la fiesta, patrocinada y organizada por el entonces Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por Manrique de Lara, de la plantación de eucaliptos en el paseo de Chil, en el que participaron «2.000 niños y tres bandas de música además de la corporación municipal y cientos de adultos» dando cuenta del calado que estaba teniendo en la ciudad esa conciencia medioambiental.

Homenaje en La Laguna a Blas Cabrera Felipe en 2024. | LP/DLP

En el catálogo de la Biblioteca Nacional Española (BNE) figuran doce obras de Francisco González Díaz; cinco de ellas digitalizadas y de libre acceso con solo entrar en la web de institución y acudir a BNEdigital. La mayoría están editadas por la rotativa del periódico Diario de Las Palmas, sita entonces en la calle Buenos Aires, número 36, de Las Palmas de Gran Canaria.

En ‘A través de Tenerife’, editada en 1903, nos encontramos con la rúbrica del autor, que dedica su obra al poeta y periodista malagueño Salvador Rueda. Lo mismo ocurre con ‘Visiones del mar y la playa’ (1919); en esta ocasión, para el poeta, crítico literario y traductor Enrique Díaz-Canedo, que también fue embajador en Uruguay y Argentina.

Misivas a Ramón y Cajal

Entre las curiosidades, destaca una carta del periodista del 4 de marzo de 1927 al poeta mallorquín Gabriel Alomar (1873-1941) , perteneciente al archivo personal del escritor y diplomático. La carta fue comprada por el derecho de tanteo a la sala de arte Durán.

También se custodian otras dos cartas al científico español Ramón y Cajal (1852-1934). La primera, fechada el 25 de febrero de 1927 en Las Palmas de Gran Canaria, y la segunda, el 15 de septiembre del mismo año, remitida desde Teror, donde falleció quitándose la vida y está enterrado, para solicitarle una opinión sobre su libro ‘En la selva oscura’. Ambos mensajes fueron contestados por Ramón y Cajal.

Las cartas forman parte del epistolario del científico que custodia la Biblioteca Nacional de España. Estas fueron adquiridas por la entidad al bibliógrafo y librero Luis Bardón Mesa, un referente de las librerías antiguas en España.

El listado de obras del físico Blas Cabrera Felipe (Arrecife 1878 -D.F. México 1945) es más prolífico. En la base de datos de la BNE hay 70 obras del autor; 18 de ellas digitalizadas. Entre las piezas del que fuera rector de la Universidad Central de Madrid hallamos las conferencias que dio en 1917 a los alumnos de la Residencia de Estudiantes sobre ‘¿Qué es la electricidad?’, los discursos en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la entrada de diversas personalidades o su libro sobre Estado actual de la teoría de los rayos X y [gamma]; su aplicación al estudio de la estructura de la materia (1915) ; entre otros.

En el banco de datos de la Biblioteca Nacional de España también hay varios retratos fotográficos del físico, que tuvo que exiliarse a México con el Franquismo, de sus conferencias en la Residencia de Estudiantes, en la Asamblea de Madrid y en el viaje de Fernando de los Ríos a Cuba.

Al igual que Francisco González Díaz, también se carteó con el médico Ramón y Cajal. En 1928, le escribe con el membrete de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para anunciarle la convocatoria de una reunión para revisar los estatutos del Consejo Internacional de Investigadores. En la segunda, de 1927, informa al científico de varias personalidades españolas que destacan por sus trabajos en física, química y matemáticas. Ambas fueron adquiridas al bibliógrafo Luis Bardón Mesa.

Otra de las cartas que se conservan es la que envió en 1929 a la poeta francesa e hispanista Mathilde Pomés para conocer su opinión sobre su primera crónica. La misiva fue un donativo a la BNE.

La jefa del Servicio de Información Bibliográfica de la Biblioteca Nacional de España, María Osuna, aclara que, aunque Francisco González Díaz y Blas Cabrera Felipe hayan fallecido hace 80 años, no significa que toda su obra pase a dominio público, pues en muchas ocasiones puede haber en un texto colaboraciones o prólogos de otros escritores, así como ilustraciones o fotografías a los que todavía hay que respetar los derechos de autor de su creador. Una tarea de identificación que llevan a cabo en la histórica entidad antes de la digitalización del texto que pasa a dominio público. En el caso de las cartas, por ejemplo, tampoco hay un acceso libre del todo al tratarse de documentos privados que pertenecen a archivos personales.

Lo que está claro es que la liberación de los autores genera un acceso libre y gratuito que favorece el conocimiento de los autores o creadores. «Las obras que pasan a dominio público tienen más visualizaciones que cuando están en formato libro», reconoce María Osuna, que explica que desde cualquier parte del mundo se puede acceder al catálogo digital y encontrar la «fuente original» sin necesidad de localizar los textos en otras plataformas. «Es también una oportunidad para reeditar su obra al no tener que pagar derechos de autor», añade. No obstante, la bibliotecaria subraya que las obras que todavía no están libres de derecho de autor «también se pueden consultar, porque algunas están digitalizadas, pero se realiza desde determinados terminales de bibliotecas», aclara.

¿Pero cómo llegaron los textos de nuestros dos isleños a la Biblioteca Nacional de España? La jefa del Servicio de Información Bibliográfica de la entidad responde que al tratarse de autores de principios del siglo XX, el «origen es desconocido», incluidos los que llevan alguna dedicatoria, aunque es muy probable que fuera a través del depósito legal que se exigía a cada imprenta o editorial por ley antes de 1958. En otros casos, los textos provienen de donaciones, como ocurre con algunos de los ejemplares de Blas Cabrera, que fueron facilitados por el Ministerio de Agricultura o de particulares como la carta de Mathilde Pomés, que fue una donación de la hispanista. Otro canal de entrada ha sido la compra y canje.

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La Biblioteca Nacional de España publicará en enero de 2027 los autores que pasan a dominio público y que fallecieron en 1946. Un trabajo que realiza anualmente la institución y que implica en ocasiones el rescate de autores, y especialmente autoras, menos conocidos o visibilizadas. «Cuando no hay fecha de nacimiento, contrastamos con el Diccionario Bibliográfico de la Real Academia de la Historia y con otros archivos o fuentes. Si no hay fecha de fallecimiento, el trabajo de investigación es más laborioso y exhaustivo ya que sin ese criterio no sabemos si pasan o no a dominio público», cuenta María Osuna. La Biblioteca Nacional aprovecha este libre acceso para escribir una breve reseña biográfica de los creadores e incluirlos en el portal de autores. En el caso de las autoras, no hace falta que su obra esté en dominio para que pasen del anonimato histórico a la luz del siglo XXI.