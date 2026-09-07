La Cámara de Comercio de Gran Canaria se suma al respaldo de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, Luis Padrón, en el marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto que continúa sumando apoyos entre las principales instituciones y agentes sociales y económicos de Canarias.

La reunión, celebrada con la participación del director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont, ha servido para la incorporación de la Cámara de Comercio al Manifiesto de apoyo a la candidatura y reforzar la colaboración con una entidad que representa a una parte fundamental del tejido empresarial de Gran Canaria.

Darias destacó la importancia de que la Cámara de Comercio de Gran Canaria se sume a un proyecto. "No es únicamente un proyecto cultural, sino una oportunidad para transformar, dinamizar y proyectar nuestra ciudad”. La alcaldesa señaló también que la cultura tiene también una dimensión económica, "genera empleo, actividad y nuevas oportunidades, además de contribuir a la revitalización de los espacios urbanos".

Refuerzo para la proyección internacional

Por su parte, Luis Padrón destacó el apoyo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 "por tratarse de una oportunidad de enorme valor no solo desde el punto de vista cultural, sino también económico y empresarial”. Añadió que "contribuirá a reforzar la proyección internacional de la ciudad y de toda la isla" al generar nuevas oportunidades para el turismo, comercio, restauración e industrias culturales”.

La ciudad superó la primera fase del proceso de selección y se encuentra entre las cuatro ciudades finalistas que optan a este reconocimiento europeo. La candidatura cuenta ya con el respaldo formalizado de instituciones, organizaciones sociales, culturales, deportivas y empresariales, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria, la Confederación Canaria de Empresarios o BNI Las Palmas.