El centro para personas sin hogar, la Fábrica de Hielo, continúa sin abrir sus puertas cuatro meses después de finalizar las obras

Cuatro meses después de que terminaran las obras y de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recepcionara oficialmente el inmueble, el centro nocturno de la Fábrica de Hielo continúa sin abrir sus puertas. El recurso, llamado a reforzar la atención a las personas sin hogar de la capital grancanaria, sigue pendiente de completar trámites para adecuar equipamiento, suministros e incorporación de personal.

La demora se produce mientras entidades del Tercer Sector alertan del aumento de la población sin hogar que pernocta en la vía pública, plazas, parques y playas de la ciudad. Así lo hacía recientemente el presidente de la Obra Social, Jesús García, en entrevista con este periódico, quien advertía de la "emergencia social" que vive la capital mientras uno de los recursos llamados a aliviar esa presión permanece todavía cerrado.

Desde el gobierno municipal sostienen que "se está trabajando" en los trámites necesarios para que el centro pueda comenzar a prestar servicio "con todas las garantías". Según explican fuentes municipales, aún es necesario completar el alta de determinados suministros y servicios, finalizar la dotación del equipamiento e incorporar al personal que trabajará en las instalaciones.

El Ayuntamiento asegura que el centro de noche se encuentra actualmente en fase de "puesta en marcha", una vez finalizada la intervención. Sin embargo, por el momento no se ha concretado una fecha para la apertura efectiva del inmueble.

Siete años desde el primer proyecto

La reforma de la Fábrica de Hielo fue planteada inicialmente como un centro de día, aunque el proyecto acabó ampliándose para incorporar también 34 plazas de alojamiento nocturno destinadas a personas sin hogar. Desde aquel primer planteamiento han transcurrido siete años y la necesidad de sumar dos prórrogas para completar los trabajos.

La rehabilitación de la antigua factoría, cuya fachada original es de 1957, se ha desarrollado en dos fases. La primera terminó en el verano de 2019 y permitió adecuar la planta baja y la primera planta del edificio. La segunda, sin embargo, no comenzó hasta junio de 2025.

La actuación fue adjudicada a Pérez Moreno por 1,38 millones de euros y contaba inicialmente con un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que debía haber concluido el pasado mes de febrero. Finalmente, los trabajos fueron recepcionados por el Consistorio el pasado 22 de mayo. Desde entonces, la apertura continúa pendiente.

Las obras acabaron después de siete años de retraso y la necesidad de añadir dos prórrogas

Las 34 nuevas plazas permitirán ampliar la capacidad alojativa del Ayuntamiento. Según los últimos datos municipales, la ciudad dispone actualmente de 123 plazas repartidas entre La Isleta, con 50 plazas de media y larga estancia; El Lasso, con 38 de media estancia; El Polvorín, con 28 de emergencia; y otras siete en un piso tutelado.